Luis Díaz marca golazo y lidera triunfo del Bayern sobre el Real Madrid en Champions

Culminaron los primeros partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League, con un golazo y protagonismo del colombiano Luis Díaz.



El Real Madrid pierde en su casa

En el partido de ida, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, perdió 1 a 2 contra el Bayern Múnich. El encargado de abrir el marcador, en el minuto 41, fue el colombiano Luis Díaz, con un gol que fue destacado en varios idiomas del mundo. Posteriormente, para ampliar la ventaja, el inglés Harry Kane aprovechó una asistencia de Michael Olise y marcó el segundo tanto del partido.

En el minuto 74, Kylian Mbappé anotó el gol que le dio esperanza al Real Madrid de empatar; sin embargo, a pesar de varios intentos al arco, no lo lograron y perdieron el partido de ida. Ahora deberán intentar remontar el marcador el miércoles, 15 de abril, esta vez como visitantes. El próximo partido el Real Madrid tendrá como gran ausente a Aurelien Tchouameni que se perderá la vuelta, a causa de la amarilla que vio en el compromiso de ida.

Luis Díaz en Champions vs. Real Madrid Foto: AFP

La otra llave fue el partido entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal. Un encuentro que se disputó en Lisboa y que, en su mayoría, estuvo marcado por el empate 0 a 0. No obstante, en el minuto 91, ya en el tiempo añadido, Gabriel Martinelli asistió al alemán Kai Havertz, quien anotó el 1 a 0 a favor del Arsenal y le dio la victoria al equipo inglés. Esta serie se definirá el miércoles de la próxima semana en Londres.



Estas series se definirán el miércoles de la próxima semana

Este 8 de abril continúan las series de los cuartos de final de la Champions League: a las 2:00 de la tarde, el Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid como local. Y, en simultáneo, en el Parque de los Príncipes de París, se jugará el partido entre el París Saint-Germain y el Liverpool.

