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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Díaz marca golazo y lidera triunfo del Bayern sobre el Real Madrid en Champions

Luis Díaz marca golazo y lidera triunfo del Bayern sobre el Real Madrid en Champions

El guajiro brilló con gol en el 2-1 del Bayern sobre el Real Madrid, mientras el Arsenal ganó 1-0 al Sporting en el último minuto en la ida de cuartos de final de la Champions League.

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