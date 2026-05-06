Luis Díaz y la importante novedad que usará para intentar llegar a la final de Champions

No hay márgenes para el error en la semifinal de vuelta de la Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG. Por eso, cada detalle cuenta y así lo sabe el colombiano Luis Díaz que tendrá importante novedad para intentar llegar a la final de la competencia internacional más importante de Europa.

El guajiro, que notó uno de los goles en París durante el vibrante 5-4 en el Parque de Los Príncipes, volvió a ser titular este miércoles en el Allianz Arena por decisión de Vincent Kompany para lograr la remontada en la serie.

Lo nuevo que usa Luis Díaz

Horas antes de este compromiso, el conjunto bávaro confirmó a través de sus redes sociales y página web que para esta semifinal no usaría su tradicional uniforme de la temporada 202-2026, sino que estrenaría nueva equipación. Por eso, este miércoles se le vio a toda la plantilla, incluyendo a Lucho, con la camiseta oficial home que utilizarán en la mayoría de duelos durante el 2026-2027.

Bayern Múnich con su nueva camiseta de local Foto: AFP

Por su puesto, la principal novedad se centra en el cuello de la prenda, pues desaparece el fundido blanco y prevalece un rojo fuerte. Además, en el frente se ven unas líneas verticales que le dan un toque de elegancia a esta nueva camiseta.



Durante la presentación oficial, la estrella de la Selección Colombia que estará en el Mundial de la Fifa 2026 fue uno de los protagonistas durante la sesión de fotos al posar con la nueva prenda.

"Para rendir un homenaje especial a la consecución del campeonato de este año, la legendaria cacatúa será protagonista por primera vez en el parche del pecho, un símbolo con un significado especial para nuestro equipo", detalla el club alemán.

Luis Díaz es uno de los protagonistas y modelos de la nueva camiseta del Bayern Munich Foto: Bayern Múnich

Esta nueva camiseta ha sido recibida positivamente por los fanáticos del conjunto bávaro y, de hecho, se ha agotado en la página web de la marca que patrocina al Bayern. Para este miércoles, solo había unidades disponibles en las tiendas físicas.

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"La demanda en nuestra tienda online es muy elevada. En consecuencia, puede haber retrasos temporales en los plazos de entrega. Nuestro equipo está trabajando intensamente para procesar todos los pedidos lo antes posible", explicó el equipo en su página web.

Con esta "nueva armadura", Luis Díaz y compañía esperan lograr el objetivo de jugar la final de la Liga de campeones, a la cual ya clasificó el Arsenal el martes tras eliminar al Atlético de Madrid.