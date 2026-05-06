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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Dónde ver a Luis Díaz EN VIVO hoy en Bayern Múnich vs. PSG: ¿clasificará a final de la Champions?

Dónde ver a Luis Díaz EN VIVO hoy en Bayern Múnich vs. PSG: ¿clasificará a final de la Champions?

A las 2:00 de la tarde, hora Colombia, será el pitazo inicial entre el Bayern Múnich vs. PSG que definirá al segundo finalista de la UEFA Champions League.

Luis Díaz
Luis Díaz //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

El colombiano Luis Díaz será uno de los protagonistas del partido entre el Bayern Múnich vs. PSG por la semifinal de la UEFA Champions League, un duelo que llega tras el 5-4 registrado en el juego de ida y que mantiene abierta la serie.

El resultado del primer encuentro, marcado por la intensidad ofensiva y múltiples ocasiones de gol, dejó una diferencia mínima que mantiene a ambos equipos con opciones reales de clasificar a la final en Budapest.

¿A qué hora juegan Bayern vs. PSG hoy en Colombia?

El compromiso se jugará este miércoles en horario de la tarde:

  • Hora en Colombia: 2:00 p. m.
  • Estadio: Allianz Arena
  • Instancia: Semifinal (vuelta)

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. PSG?

La transmisión del partido en Colombia estará disponible a través de:

  • TV: ESPN
  • Streaming: Disney+

Ambas plataformas cuentan con los derechos de la Champions League y emitirán el encuentro en directo.

Luis Díaz y Harry Kane en el Bayern Múnich
Luis Díaz y Harry Kane en el Bayern Múnich
Foto: AFP

¿Cómo llega la serie entre Bayern y PSG?

El PSG, dirigido por Luis Enrique, llega con ventaja tras imponerse en un partido que el propio técnico reconoció como abierto. Según explicó, la clasificación no está definida y estimó que su equipo necesitará marcar al menos tres goles para asegurar el paso a la final.

El conjunto francés tendrá la baja de Achraf Hakimi, lo que obligará a modificar la defensa. En su lugar, se prevé el ajuste con Warren Zaïre-Emery en el lateral derecho, además del posible regreso de Fabián Ruiz al once inicial tras superar una lesión.

¿Por qué el Bayern confía en remontar?

El Bayern Múnich llega con la necesidad de revertir la serie, pero respaldado por antecedentes recientes. El presidente de honor del club, Uli Hoeness, aseguró en declaraciones a DAZN que el equipo ha demostrado en varias ocasiones su capacidad de reacción en partidos complejos.

“Nuestros muchachos han mostrado muchas veces que pueden volver a meterse en partidos que parecen liquidados. Y si el partido hubiera durado diez minutos más tal vez hubiéramos logrado más. Eso me da confianza para el miércoles”, afirmó el directivo.

Esa capacidad volvió a evidenciarse en su más reciente partido de liga frente al Heidenheim, donde el Bayern, con una formación alterna, llegó a estar 0-2 abajo y terminó rescatando un empate 3-3. El encuentro es citado dentro del entorno del club como una muestra reciente de reacción ante escenarios adversos.

La emotiva reacción de futbolista del PSG al gol Luis Díaz.jpg
La emotiva reacción de futbolista del PSG al gol Luis Díaz //
Foto: AFP

Posibles alineaciones del partido

Ambos equipos mantienen bases similares respecto al duelo de ida, con pocas modificaciones previstas.

  • Bayern Múnich: Neuer; Stasinic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.
  • PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

En el equipo alemán, la única ausencia confirmada es la de Serge Gnabry, quien continúa en proceso de recuperación. Su lugar podría ser ocupado nuevamente por Jamal Musiala en funciones ofensivas.

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El ganador de esta serie avanzará a la final del torneo europeo, en una edición en la que ambos clubes han sido protagonistas. El PSG busca repetir presencia en el partido decisivo, mientras que el Bayern apunta a aprovechar su localía para revertir la desventaja.

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