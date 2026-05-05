El partido que quiere ganar Luis Suárez fuera de las canchas y antes del Mundial: sus hijos

A poco más de un mes del inicio del Mundial de la Fifa 2026, el delantero de la Selección Colombia que brilla en Portugal, Luis Javier Suárez, sorprendió con una noticia que compartió en redes sociales con sus seguidores. Allí da a entender que todavía le queda un partido muy importante que ganar y que está relacionada con sus hijos.

Este compromiso es en los tribunales de España. El delantero compartió en el comunicado oficial que lleva más de dos años sin poder ver a sus tres hijos, pese a que algunos fallos de la justicia de ese país le han dado la razón.

El atacante del Sporting de Lisboa, pese a que tiene un destacado rendimiento con su club, no puede estar totalmente feliz por los años que no ha podido compartir con sus pequeños.

"Llevo más de dos años sin poder ver a mis 3 hijos mayores: dos años de ausencia forzada, de lucha constante en los tribunales y de desgaste emocional, pese a que las resoluciones judiciales vienen avalando de forma reiterada mi derecho a relacionarme con ellos", se lee en la imagen.



Publicación de Luis Suárez sobre sus hijos en Instagram Instagram: @luissuarez.26

¿Manipularon a los niños?

Dentro del extenso texto llama la atención un grave hecho que estaría afectando a los menores de edad. Según cita un auto de principios de este año, se habrían presentado contradicciones durante el proceso, incluso en una supuesta manipulación para que los niños dieran testimonios de hechos que no ocurrieron.

De hecho, cuestionan que, si los supuestos casos de "maltrato" hubieran existido, pues no se hubiera aceptado mantener el contacto del padre, en este caso el futbolista, con sus hijos.

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"El tribunal subraya que, si los hechos denunciados hubieran tenido la gravedad que posteriormente se afirma, no se comprende que no se adoptaran medidas de protección en el procedimiento civil de divorcio ni que se consintiera el régimen de visitas pactado apenas un mes antes de la denuncia. Esta contradicción ha sido determinante para confirmar el sobreseimiento", añade el comunicado.

Luis Javier Suárez celebra gol con la Selección Colombia Foto: AFP

Por eso, Suárez solo hace un llamado a la justicia y así acabar con los 881 días sin poder ver a sus hijos.

"No pido nada extraordinario: solo quiero ejercer un derecho básico, estar con mis hijos y que ellos puedan crecer con su padre presente, al igual que mi hijo menor", concluyó el delantero, pues vale recordar que ahora tiene una pareja diferente con la que tiene un hijo y de su anterior relación mantiene esta disputa judicial.