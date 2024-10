Así fue la experiencia de este jugador de Estudiantes de La Plata con Selección Colombia

El joven futbolista Guillermo Vargas, quien actualmente milita en Estudiantes de La Plata, compartió recientemente una experiencia que para él se asemeja a un sueño: entrenar durante dos días con la Selección Colombia. Vargas tuvo la oportunidad de unirse a los jugadores de la tricolor en las sesiones de preparación previas a un partido clave, y relató su emoción y asombro por compartir el campo con algunos de los más grandes referentes del fútbol colombiano.

En entrevista con Blog deportivo, Vargas agradeció el cálido recibimiento que tuvo en Colombia y explicó cómo surgió la oportunidad.

Gracias al empresario Juan Carlos Peñalba, que es amigo del técnico Néstor Lorenzo, pude ser uno de los elegidos para vivir esta experiencia Contó Vargas.

El futbolista relató cómo recibió la llamada el viernes para viajar inmediatamente y unirse al equipo. “Me llamaron justo después de entrenar, no lo podía creer, era un sueño”. Durante los entrenamientos, Vargas tuvo la oportunidad de compartir cancha con estrellas como Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

“El primer día entrenamos con Mateus Uribe, Luis Díaz, De Osa y Santiago Arias, pero el segundo ya estaban todos, James, Quintero... Fue impresionante verlos a todos ahí", comentó el joven, visiblemente emocionado.

Cuando le preguntaron sobre cómo fue su interacción con Quintero, Guillermo reveló un momento que lo marcó profundamente.

“Lo saludé y me dijo que el placer era suyo. ¡No lo podía creer! Yo apenas soy un chico comenzando mi carrera y él, una estrella mundial, me dijo que disfrutara la experiencia. Eso me dio muchísima confianza”, dijo.

Sobre las actividades en los entrenamientos, Vargas detalló: "El primer día hicimos ejercicios de pases y triangulaciones, luego un reducido. Ya el día fue más intenso, ellos tienen una precisión impresionante. Nos volvimos locos, pero fue una oportunidad increíble de aprender ".

¿Con cuál selección le gustaría jugar?

Respecto a su futuro y la posibilidad de representar a alguna selección, Vargas se mostró agradecido por las experiencias vividas en los diferentes países que han marcado su carrera.

"Le tengo un cariño enorme a Bolivia, donde crecí, y también a Argentina, donde nací. Pero pensar en estar con una selección es otro nivel, y representar a cualquiera de esos países sería un honor", dijo Vargas, dejando abierta la posibilidad .

El joven jugador se mostró agradecido no solo por la experiencia deportiva, sino también por el trato que recibió tanto por parte del cuerpo técnico de Colombia como por las personas que hicieron posible su presencia. Con humildad y emoción, Guillermo Vargas regresa a Estudiantes de La Plata con una vivencia que, según sus palabras, jamás olvidará.

Escuche la entrevista completa acá: