James Rodríguez y la sorpresiva declaración tras primera titularidad con Rayo Vallecano

El colombiano James Rodríguez , centrocampista del Rayo Vallecano , declaró este sábado que las sensaciones en su primera titularidad fueron "buenas", dijo sentirse "feliz" de su regreso a la Liga española y aseguró que su nuevo equipo tiene "mucha calidad" para conseguir el objetivo de la permanencia.

James Rodríguez jugó frente al Leganés , en el derbi madrileño, su primer partido en la Liga española. Disputó 63 minutos hasta que fue sustituido por Isi Palazón.

"Estoy feliz de haber vuelto a España y de jugar el primer partido como titular. Las sensaciones han sido buenas. Tenía ganas de jugar de inicio y espero poder ayudar al equipo, que es lo que quiero. Hay que prepararse bien para todo lo que viene", dijo James, en declaraciones a Movistar.

James Rodríguez rompe el silencio…⚽️🔥



🗣️"Voy poco a poco aquí, solo queda jugar y tener buen rendimiento", expresó el colombiano del Rayo Vallecano. pic.twitter.com/SdLsm2zmgw — Conexión Deportiva (@CDeportivaES) September 28, 2024

"Me he sentido bien. Voy poco a poco acá y adaptándome al equipo con nuevos compañeros que me han ayudado bien. Hay que ir partido a partido, este equipo tiene mucha calidad y hay que estar bien en cada partido", concluyó.