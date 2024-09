“Parece que al entrenador del Rayo no le gusta James”: ¿la historia con Zidane se repite?

Desde que James Rodríguez debutó con el Rayo Vallecano el pasado 16 de septiembre, ha tenido pocos minutos de juego. Esto, por supuesto, empezó a crear especulación por parte de la hinchada y los expertos deportivos, quienes, desde el fichaje, se preguntan por qué el colombiano no tiene continuidad y sale desde el banco en los instantes finales de los partidos o simplemente no juega.

Luego de una cruda respuesta en rueda de prensa por parte del técnico del Rayo, Íñigo Pérez, muchos recordaron la historia que vivió James cuando firmó con el Real Madrid, después de ser llamado uno de los mejores jugadores del Mundial de Brasil 2014, pero que no logró encajar en la plantilla blanca.

James Rodríguez con el Rayo Vallecano

A Pérez le preguntaron por qué no había entrado al cucuteño en el último partido contra el Girona por LaLiga. Sus palabras generaron polémica: “Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas, entonces, a eso se debe”, dijo.

¿La historia se repite?

Esto, de inmediato, fue debatido en el programa El Chiringuito TV. Uno de sus periodistas más reconocidos, Josep Pedredol, no se guardó nada y mencionó que parece ser que al entrenador del Rayo “no le gusta el mejor jugador de la Copa América”.

“Yo a veces pienso que hay fichajes del presidente que no quiere el entrenador. Tiene pinta que este entrenador no le gusta James. Tiene pinta que al entrenador del Rayo no le gusta el mejor jugador de la Copa América; yo, flipo un poco”, comentó.

‼️ "Parece que NO le gusta el MEJOR JUGADOR de la COPA AMÉRICA".



🤦‍♂️ "FLIPO UN POCO".



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 26, 2024

Los usuarios en redes sociales se dividieron. Unos opinaron que era completa decisión de Pérez si lo ponía en la nómina titular o no, mientras que otros comentaron que James debería ser un jugador para resolver partidos como estos y no debería estar sentado.

Y es que una situación similar ocurrió luego del pase de James del Mónaco al Madrid. Cuando fue fichado, tras ganarse el Premio Puskas al mejor gol del 2014, se esperaba que fuera uno de los futbolistas más impresionantes, pero la historia no fue así exactamente por su relación con el cuerpo técnico.

zidane-james-afp.jpg

En total, disputó 125 partidos con la camisa del Madrid y marcó 37 goles. Tras jugar cedido de 2017 a 2019 en el Bayern de Múnich, regresó en la temporada 2019/20 y allí culminó. Su decisión de irse fue luego de no coincidir por completo con el entonces técnico Zinedize Zidane, pese a ganar varios títulos.

Sus minutos en la cancha no sumaban y la hinchada madridista empezó con las preguntas. En ese momento fueron muchos los rumores y a fecha de hoy, ningún de los dos, ni James ni Zidane, ha confirmado una mala relación.