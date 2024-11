Así luce Jhon Viáfara en prisión: difunden su primera foto detenido por narcotráfico

Luego de varias años, finalmente, se conoció la primer imágen del exfutbolista Jhon Viáfara en prisión de Estados Unidos tras su extradición en 2020 por delitos de narcotráfico. Razón por la cual paga 12 años de condena y. hasta la fecha, no se había visto su estado al interior de la cárcel en Norteamérica.

Fue en gracias al portero Carlos Bejarano, quien, a través de su cuenta de Instagram, publicó una historia de una conversación que sostenía con el exfutbolista desde Estados Unidos. "Cuando se es bueno Dios actúa y hasta el tiempo pasa rápido", expresó.

Aunque la foto no deja ver bien ni el sitio ni cómo vive, muchos hinchas se alegraron por verlo sonreír en la foto y esperan que "pronto vuelva", pues, según algunos, no debía terminar así tras una carrera tan exitosa como futbolista en Colombia. Mientras que otros esperan que cumpla condena por la cual terminó extraditado para que sea "ejemplo" de lo que no debe hacer un deportista.

Este es la primera imagen de Jhon Viáfara en prisión

¿Por qué se encuentra en prisión?

Fue entre 2019 y 2020, cuando el exfutbolista fue relacionado con temas de narcotráfico, situación que le dio un giro a su vida. Fue detenido por toda la investigación y pasó más de un año detenido hasta que se dio extradición a los Estados Unidos. En su momento, fue vinculado con el Clan del Golfo, hecho que, según él, se dio al caer "en una trampa" que le terminó "dañando la vida".

"Me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna, mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico”, dijo en su momento en conversación con La Patria.

Fue su relación con alias 'Papá' la que lo llevó a este mundo, pues al terminar su carrera deportiva pasó por una situación económica compleja que lo obligó a meterse en situaciones ilícitas para continuar con su vida llena de lujos, según dijo este hombre, Jaider Díaz Carabalí como es su nombre de pila, sobre la relación con el exfutbolista.