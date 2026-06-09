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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Atlético se burla del Real Madrid tras oferta por Julián Álvarez: "Nos hacen reír más que el Barça"

Atlético se burla del Real Madrid tras oferta por Julián Álvarez: "Nos hacen reír más que el Barça"

Vale recordar que el delantero argentino, en sus dos años en el conjunto rojiblanco, ha marcado 49 goles en 106 partidos entre todas las competiciones.

Julián Álvarez con Atlético de Madrid
Julián Álvarez con Atlético de Madrid
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

El Atlético de Madrid se burló este martes, a través de su cuenta de la red social X, con cuatro puntos sobre el comunicado lanzado por el Real Madrid acerca de la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez y asegura que el club blanco le "hace reír más que el Barcelona".

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Julián Álvarez_AFP.jpg
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Video del polémico penal de Julián Álvarez fue editado, según un informe

  1. "Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti", dice el Atlético en su primera respuesta al Real Madrid.
  2. "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada", añade el Atlético de Madrid.
  3. "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", comenta en tercer lugar el Atlético.
  4. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona", concluye el Atlético, que en otro tuit posterior añade: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. muchas gracias".
Julián Álvarez con el Atlético de Madrid
Julián Álvarez con el Atlético de Madrid
Foto: AFP

Choque de respuestas

Fuentes del Atlético consultadas por EFE, sin embargo, repasaron que el Real Madrid se puso en contacto en la tarde de este martes con el club rojiblanco para mostrar su interés en el fichaje de Julián Alvarez y preguntar por su situación.

La entidad del Metropolitano respondió que el atacante no está en venta, según las mismas fuentes, sin que hubiera oferta como tal.

El Atlético, por eso, recibió con sorpresa minutos después el comunicado del Real Madrid, en el que anunciaba haber realizado una propuesta de 150 millones por el futbolista argentino, con contrato con el equipo rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.

Además, en referencia a la frase del Real Madrid en su comunicado al respecto de que el Atlético “ha agradecido la oferta realizada”, fuentes del club expresaron que no tiene que agradecer nada, porque no hay ningún interés en vender a Julián Alvarez, aunque valoraron que, a diferencia del Barcelona, el Real Madrid sí se ha dirigido a la entidad rojiblanca para mostrar su interés.

La posición del Atlético, según las mismas fuentes, es no escuchar ninguna propuesta por el delantero argentino, pretendido por el Barcelona, el Real Madrid y el Arsenal, entre otros, porque no tienen intención de venderlo.

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Incluso, aunque se hable de cifras enormes, el club no las valora, porque destaca que Julián Alvarez es una pieza central de su proyecto, epicentro de su equipo, un gran profesional y uno de los mejores jugadores mundiales, con lo que lo económico es secundario.

Para el Atlético, según las mismas fuentes, es un honor contar en sus filas con un jugador como Julián Alvarez, al que fichó en el verano de 2024 procedente del Manchester City.

En sus dos años en el conjunto rojiblanco, ha marcado 49 goles en 106 partidos entre todas las competiciones, como máximo goleador del equipo tanto en 2024-25 como 2025-26.

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