Aún no se sabe si Leonard Vásquez podrá regresar al fútbol

los sedantes y despertarlo del coma inducido al que fue sometido.

Publicidad

Vásquez sufre un trauma cerrado de tórax y uno cráneo encefálico, con pronóstico reservado pero en recuperación constante. Según el doctor José Tamayo, gerente de la clínica María Ángel de Tuluá, la condición de deportista y su edad de 28 años le favorecen para tener esperanza de vida. Además, no ha tenido que sufrir cirugías y el tratamiento ha sido meramente neurológico.

“Hasta no tener al jugador consciente, en unos tres o cinco días, no se puede dar un parte definitivo”, señaló Tamayo, quien no quiso adelantar si Vásquez podrá seguir jugando fútbol a falta de un diagnóstico.

Publicidad