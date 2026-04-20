Bonnet revela razón de la llegada de Julián Capera a Gol Caracol: "Tenemos una obligación"

Todo listo en el Gol Caracol para el cubrimiento de la Copa Mundial de la FIFA, que acompañará a la Selección Colombia en su travesía por Estados Unidos, México y Canadá; por eso, se presentó de manera oficial el equipo que estará en esta tarea durante junio y julio en donde se sumaron nuevos integrantes a la mesa de análisis.

Julián Capera, Alexis García y De Paoli son las nuevas caras que, según Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio, llegan no solo a reforzar, sino a llevar la marca a un siguiente nivel profesional gracias al recorrido y conocimiento de cada uno de ellos.

Pero en Blog Deportivo, el director resaltó puntualmente la llegada del ibaguereño Julián Capera, quien llega desde ESPN, y reveló la razón detrás de su contratación de la cual manifestó que “se siente feliz y honrado por la oportunidad”.

Julián Capera // Foto: Instagram @juliancaperab

“Y estamos con nuestro compañero (Capera), feliz de contarlo en este equipo. Les confesamos, durante más de 5 años, dentro del plan de sucesión que prepara esta compañía para los que estamos para irnos tenemos la obligación de dejar sembrado una solución, porque por delante está el producto que se llama el Gol Caracol. Nosotros fuimos herederos del Gol Caracol, porque esta creación, esta criatura tiene un padre o tiene dos padres que son William Vinasco y Adolfo, que fueron fenomenales. A nosotros nos tocó fue recibir la posta, y a los que llegan recibir la posta de nosotros. Y por eso se pensó en Julián Capera, que está hoy Afortunadamente con este equipo del Gol Caracol compartiendo todo lo que, lo que nos puede representar una familia unida para conseguir en un solo objetivo el triunfo, como es el dominar la audiencia en una Copa del Mundo”, manifestó.



En ese orden de ideas, lo cierto es que el ibaguereño no solo llega a apoyar la marca y mostrar todo su profesionalidad en el cargo, sino que, además, será uno de los encargados a liderar la próxima generación de periodista del Gol Caracol.