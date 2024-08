Cambiaron el himno oficial de la Champions League; no le gustó a los hinchas

Tony Britten fue el encargado en 1992 por parte de la UEFA de darle vida al himno oficial de la Champions League, que se convirtió en una insignia del fútbol mundial por su imponente letra en diversos idiomas que abarcan la Unión Europea (EU) en esta competencia.

Desde entonces se volvió en ese llamado mundial del fútbol de todas los martes y miércoles para disfrutar del choque de clubes europeos. Si bien a lo largo este ha sufrido ciertas variaciones para ser el intro perfecto, este miércoles, 21 de agosto de 2024, la UEFA presentó una nueva versión que no cayó muy bien.

El nuevo himno de la Champions League

¿Por qué no gustaron los cambios?

Si bien la melodía mantiene viva la instrumental que inmortalizó este intro, los seguidores aseguran que las nuevas trompetas que le agregaron hace que pierda potencia, algo que es lo que hace especial esta canción.

"Como aficionados debemos exigir la reversión de esto"; "Las trompetas estropean esta obra musical"; "Está muy bien, pero no se siente con la misma grandeza"; "Lo que no esta roto no lo arregles, es como si le hubieran quitado el impacto y la emoción al himno"; "Pasaron de tener el mejor himno del mundo a tener una copia del mejor himno del mundo", fueron algunos comentarios.

Letra del himno completo de la Champions League

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)