¿Catalina Usme cierra su ciclo con la Selección Colombia? Esta fue su respuesta

La Selección Colombia femenina tuvo una presentación histórica en la Copa Mundial 2023 en Australia y Nueva Zelanda y marcó un hito en este certamen. El conjunto nacional logró destacados resultados frente a selecciones con gran palmarés y aunque ante Inglaterra cayó, la tricolor dejó su propi huella con jugadoras destacadas como Linda Caicedo, Catalina Usme, Ana María Guzmán y Manuela Vanegas entre otras.

Catalina Usme, la capitana y referente de la Selección Colombia se destacó como la líder natural de este equipo, su liderazgo, su talento y actitud dentro y fuera de la cancha marcaron su personalidad deportiva.

Sus declaraciones tras el enfrentamiento contra Inglaterra, la vigente campeona europea, denotaron una evidente tristeza ante la derrota, pero Usme fue enfática en señalar que el objetivo de esta Selección Colombia debe ser el coronarse como las mejores del mundo y que para eso están trabajando.

“Gracias a ustedes por madrugar, por levantarse, por respaldar este equipo, respaldar este proceso. El objetivo no cambia, el objetivo es ser campeonas del mundo, en esta ocasión no se dio, pero el objetivo no cambia en lo absoluto; este es un grupo maravilloso que tiene que volver a representar de la mejor manera al país, así que me voy feliz y orgullosa de lo que pudimos conseguir como equipo”, indicó Usme.

Publicidad

Catalina Usme, capitana de la Selección Colombia Foto: AFP

¿Catalina Usme cierra su ciclo con la Selección Colombia?

La capitana agradeció el apoyo de los hinchas y de las familias, a quienes les dedicó palabras de amor y mencionó lo fundamental en este proceso para cumplir su objetivo. Además, se refirió a su futuro con la tricolor.

Publicidad

“No sé, quisiera pensar que no, quisiera pensar que aún me queda otro mundial, pero esto es fútbol y esto es deporte competitivo y siempre he pensado que la que mejor esté tiene que estar. No sé, quiero volver y me preparé muy bien para que la vida me vuelva a dar la oportunidad de estar acá, si no, sé que tenemos con qué ganar una Copa del Mundo, esto no cambia porque hayamos salido en cuartos de final”, indicó la capitana visiblemente afectadas.

Finalmente, la delantera paisa habló de los aprendizajes que dejó esta cita mundialista y destacó la personalidad y mentalidad de las jugadoras colombianas frente a sus rivales.

Usme, rápida, fuerte, técnica, no da un balón por perdido y con olfato de gol, marcó dos goles en esta edición mundialista y ya acumula 39 anotaciones en 69 partidos con la Selección Colombia convirtiéndose así en la máxima goleadora de la tricolor en la historia.