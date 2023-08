Catalina Usme confirma que todavía no se retira: “Mientras mi cuerpo me lo permita, ahí estaré”

Catalina Usme para rato , así es, la capitana de la Selección Colombia femenina confirmó que aún no se retirará del fútbol profesional y que, contrario a los rumores tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, seguirá enfocada preparándose para la próxima Copa del Mundo en unos años.

“Todavía me siento demasiado vital futbolísticamente, me siento en mis mejores años y mis mejores momentos. Así que no, todavía no he contemplado la posibilidad de cuándo me voy a retirar. Mientras mi cuerpo me lo permita y me sienta en buena forma aportando al equipo, ahí voy a estar”, comentó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Sobre su futuro en el América de Cali, dijo que cumplirá con su contrato y disputará los torneos programados para esta temporada; sin embargo, contó que ya tiene varias ofertas, incluyendo equipos internacionales. Según dijo, tiene “buenas propuestas” desde México, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos.

“Todavía no me voy del América, tengo contrato. Sí hay ofertas ahí en la mesa, muy buenas ofertas que voy a estudiar (…) Si tengo la posibilidad de irme por un buen proyecto, claramente lo haré (…) Hay un montón de ofertar que estudiaré. He hecho una buena labor aquí en Colombia, pero también es momentos de, quizás, darme una oportunidad en otra parte. Estoy abierta a las posibilidades que se puedan presentar en el camino”, sentenció Usme en Blu Radio.

Selección Colombia Foto: AFP

Publicidad

Mundial de Australia y Nueva Zelanda “no es el techo”

Usme, quien tiene 33 años, señaló que el Mundial recién disputado y del que salieron en cuartos de final tras perder contra Inglaterra, no es el techo y, recalcó, seguirá enfocada para poder llegar al próximo y acompañar una vez más a las superpoderosas, de las que destacó su gran nivel. Incluso, se mostró confiada en que algún día serán campeonas mundiales.

“Ni por el berraco, como así que no, claro que sí. Me voy a preparar muy bien, este no es el techo de Catalina Usme. Quiero estar a la altura de ese montón de niñas que viene ahí, me voy a entrenar lo mejor que pueda para poder estar en ese Mundial acompañándolas nuevamente, ahí sí claramente me retiraré”, sentenció.

Selección Colombi Foto: AFP

Publicidad

Fútbol femenino en Colombia

La capitana también se refirió al desarrollo de la liga local, la preparación de las juveniles y lo que espera lograr para que, desde las más pequeñas, tengan una buena formación deportiva, pues, mencionó, el fútbol femenino en el país lleva poco desarrollándose, comparado con otras ligas.

“Absolutamente sí. Sueño con que los procesos de selección arranquen desde antes, sub 13, sub 15, sub 17, sub 20 y mayores; que las niñas arranquen sus procesos con muchísimo tiempo de anterioridad, no que empiecen a jugar fútbol a los 11, 12 o 13 años, sino que arranquen desde muy niñas, que su proceso sea más constante”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: