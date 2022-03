"Colombia está en un problema; ver si la suerte y la categoría le ayudan a clasificar": Valdano

En entrevista exclusiva con Blog Deportivo, Jorge Valdano expresó que, si bien la Selección Colombia está en un problema en sus intensiones de clasificar a Catar 2022, la 'tricolor' podría apelar a su categoría y un poco de suerte para terminar separando su cupo en el Mundial.

"Si soy sincero no he visto los últimos partidos entonces no estoy en condiciones de dar una opinión valiosa", reconoció, antes de agregar que "mirando la tabla de posiciones, no hay duda de que Colombia está en un problema; vamos a ver si la suerte y un poco la categoría de los jugadores y el cuerpo técnico lo ayudan a salir adelante".

Publicidad

Valdano también se refirió a la actualidad de James Rodríguez, sobre quien reconoció que "da la sensación de que ha ido bajando escalones", pero reconoció que "completó un muy buen primer año en el Real Madrid" aunque luego, en su concepto, "poco a poco se fue desdibujando".

Lea también:

"Hay que reconocer que llegar a Catar siendo tan joven anuncia una decadencia futbolística del jugador, aunque talento siempre le ha sobrado", prosiguió sobre el '10' de la Selección Colombia, a quien no dudó en calificar como "un jugador imaginativo, muy técnico y desequilibrante".

"Lo que ocurre es que el día a día en el primer nivel competitivo ayuda mucho a la evolución de un jugador, algo muy difícil de encontrar en un campeonato como el de Catar, eso es incuestionable, allá las presiones y las exigencias son menores", finalizó Valdano.

Publicidad

Escuche la entrevista completa: