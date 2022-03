"No pienso en no estar en el Mundial de Qatar; la Selección Colombia lo va a lograr": Frank Fabra

El lateral Frank Fabra habló en rueda de prensa sobre su regreso a la Selección Colombia , no estaba desde la Copa América del año anterior, y cómo afrontará el equipo los últimos dos partidos de la Eliminatoria Sudamericana.

“No hay nada más bonito que estar aquí y competir para los seis puntos que quedan. Estuviera convocado o no siempre he hecho mucha fuerza y deseándole lo mejor al equipo (…) No pienso en no estar en el Mundial. Tengo la fe y la confianza de que lo vamos a lograr hasta el último momento. Mucho positivismo”, dijo.

El jugador de Boca Juniors enfatizó que la selección solo piensa en ganar los partidos que le quedan en la Eliminatoria tanto en Barranquilla como en Guayana, Venezuela.

“Debemos ganar. Encarrilar el primer partido contra Bolivia y luego pensar en Venezuela. Tenemos la fortuna de jugar este primer encuentro de local, que si lo ganamos, podemos lograr presión. Sé que se nos dará el resultado”, añadió.

Frank Fabra también manifestó la importancia de jugar con Luis Díaz en la banda izquierda para generar opciones de gol.

“Aprovechar su velocidad, no encerrarlo y tratar de dejarlo mano a mano con el lateral rival, porque en una de esas jugadas que él sabe hacer puede cambiar el partido y marcar la diferencia”, agregó.