Cómo tener el calendario completo del Mundial 2026 en su celular y gratis

Los aficionados al fútbol ya están en modo Mundial. A solo días de que inicie el torneo de la FIFA, muchos no quieren perderse ni un solo encuentro. Sin embargo, al disputarse en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), los horarios pueden variar.

Ante ello, tal y como ya lo ha hecho la Fórmula 1 anteriormente, ahora es posible tener de manera automática los calendarios de los partidos del Mundial y no perderse ninguna información de los encuentros, un detalle que no es menor, pues en esta edición la FIFA realizó ajustes con los que aumentó a 48 las selecciones participantes en el torneo y, por consiguiente, incrementó a 104 los partidos que se disputarán en el certamen.

Calendario del Mundial 2026: cómo tener todos los partidos en el celular

De acuerdo con lo revelado por el usuario gabsogt en Instagram, es posible contar con el calendario completo de la justa mundialista en el celular. Sin importar si es usuario de iPhone o Android, todos pueden tener el calendario actualizado en su teléfono.



Lo principal es acceder al siguiente enlace: Calendario del Mundial. Luego de ingresar, selecciona "sincronizar calendario", allí aparecerán las opciones para iPhone y Android. Tras seleccionar la alternativa de preferencia, se abrirá el calendario de manera automática. Solo bastará con escoger el color deseado y tendrá a la mano todos los partidos del Mundial para no perderse ningún juego del torneo.

¿Cuándo juega la Selección Colombia en el Mundial?

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo, luego del duelo amistoso ante Costa Rica, en el que vencieron 3-1, ahora se enfrentarán a Jordania el próximo domingo 7 de junio desde las 6:00 de la tarde, siendo este su último compromiso antes del inicio del Mundial.

Por su parte, en la fase de grupos del Mundial, Colombia tendrá su debut ante Uzbekistán el próximo miércoles 17 de junio desde las 9:00 de la noche. Su segundo partido será frente a República Democrática del Congo el 26 de junio a la misma hora. Finalmente, uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos será ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, el sábado 27 de junio desde las 6:30 de la tarde.

