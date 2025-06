Con doblete de Yamal, España elimina a Francia y jugará la final de la Liga de Naciones

En un festival de goles, España derrotó 5-4 a Francia, este jueves en Stuttgart en su semifinal de la Liga de Naciones, y el domingo defenderá su título en esta competición UEFA frente a Portugal en Múnich.

La Roja se complicó tras haberse puesto 5-1, con goles de Nico Williams (22), Mikel Merino (26), Pedri (55) y un doblete de Lamine Yamal (54 de penal y 67), mientras que Kylian Mbappé (59) había anotado igualmente de penal. En el tramo final, los Bleus se quedaron a un paso de la gesta al recortar con tantos de Rayan Cherki (79), un autogol de Dani Vivian (83) y uno final de Randal Kolo Muani (90+3).

Disfruto con el sufrimiento, me va la marcha. No entiendo el deporte sin sufrimiento. No entiendo el fútbol sin sufrimiento seleccionador español, Luis De la Fuente.

España no le marcaba cinco goles a Francia desde un amistoso en Colombes (cerca de París) ganado por 5-1 en 1949.

Después de los títulos en la Liga de Naciones de 2023 y en la Eurocopa de 2024, el equipo de Luis De la Fuente aspira a un tercer final de temporada festejando un título, en un domingo que promete emociones fuertes a los aficionados españoles si Carlos Alcaraz consigue además clasificarse a la final de Roland Garros.

Selección de España vs. Francia con Mbappé pateando un balón Foto: AFP

Sin efecto PSG

Francia, en plena euforia por el reciente título europeo del París Sain-Germain, confiaba en poder cobrarse en este partido la revancha de la semifinal de la Eurocopa que perdió ante España pero fue finalmente su rival el que saldó una reciente cuenta pendiente, la de la final que había perdido ante los 'Bleus' en la final de la Liga de Naciones en 2021.

"Me quedo con sensaciones encontradas. Hay cosas buenas con las que quedarse, aunque cuando recibes cinco goles está claro que no has hecho todo bien", admitió el seleccionador francés, Didier Deschamps.

En el arranque del partido Francia había estado cerca de adelantarse: Unai Simón cortó un pase de la muerte de Mbappé a Desiré Doué en el 7 y Theo Hernández envió al larguero en el 12.

Cuando más angustiada estaba la Roja llegó el gol liberador de Nico Williams, en el 22: Lamine Yamal cedió desde la banda para Mikel Oyarzabal, que de espaldas al arco consiguió encontrar el hueco para un pase en corto para el astro del Athletic, que no perdonó ante Mike Maignan.



Merino, talismán en Stuttgart

El segundo zarpazo no tardó en llegar e hizo especialmente daño.

Oyarzabal fue de nuevo el encargado de dar la asistencia, esta vez con un pase entre líneas que dejó a Merino cara a cara con el arquero galo, al que batió con un tiro raso en el 26.

El jugador del Arsenal marcaba así en el estadio de Stuttgart donde ya fue protagonista el año pasado en la Eurocopa, con un tanto en el último suspiro de la prórroga para que España eliminara a la anfitriona Alemania en cuartos de final.

Mientras Ousmane Dembélé se desesperaba con tiros que se encontraban una y otra vez con Unai Simón, España pudo incluso ampliar la cuenta antes del descanso, pero Dean Huijsen vio cómo su tanto era anulado por fuera de juego en el 44.



Pulso por el Balón de Oro

En la segunda mitad, cualquier esperanza de remontada de Francia la apagó Lamine Yamal, que también rememoró la Eurocopa con un gol a Francia. Entonces fue un recordado tanto por la escuadra, esta vez fue transformando un penal en el 54 que habían cometido sobre él mismo.

Con unos 'Bleus' noqueados, Pedri se sumó a la fiesta marcando el cuarto en un cara a cara ante Maignan tras recibir de Nico Williams en el 55.

Mbappé acortó en el 59, de penal, pero Yamal distanció 5-1 a los suyos con un tiro cruzado en el área, en una noche en la que se reivindicó para el Balón de Oro ante unos cariacontecidos Dembélé y Mbappé.

En los últimos minutos, aprovechando la relajación del rival, Francia se llegó a acercar 5-4 gracias a Cherki (79), un tanto en contra de Vivian (83) y Kolo Muani (90+3), pero no pudo evitar quedar relegada al amargo duelo por el tercer puesto, el domingo contra Alemania.