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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Con este golazo de Olise, Francia derrota a Bélgica en la Liga de Naciones

Con este golazo de Olise, Francia derrota a Bélgica en la Liga de Naciones

El compañero de Luis Díaz en el Bayern fue protagonista apenas diez minutos después de ingresar al partido.

Michael Olise en el partido de Francia vs. Bélgica.
Michael Olise en el partido de Francia vs. Bélgica.
Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 28 de sept, 2026

En el segundo partido de Francia con la leyenda Zinedine Zidane en el banquillo, los Bleus se impusieron 1-0 en su visita a Bélgica, este lunes en Bruselas, con gol de Michael Olise (88').

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El encuentro disputado en el estadio Rey Balduino, correspondiente a la segunda jornada de Liga de Naciones, contó con buenas ocasiones para los Bleus y los Diablos Rojos, pero hubo que esperar a los últimos instantes del partido para el primer y único gol del encuentro.

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Olise, sensación de Francia durante el Mundial 2026 de Norteamérica, fue protagonista apenas diez minutos después de saltar al césped.

El extremo del Bayern Múnich arrancó una cabalgada desde el centro del campo por banda derecha, fue dejando atrás rivales mientras escoraba hacia la frontal y disparó raso con su pierna izquierda, batiendo al guardameta rival Senne Lammens, autor de cinco atajadas en el partido.

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El gran ausente de la noche fue capitán y líder de los Bleus Kylian Mbappé. El atacante del Real Madrid, autor del gol de la victoria el viernes en Turquía (1-0), se lesionó en el encuentro disputado en Kocaeli, privando a Zidane de su jugador estrella en el resto de la ventana internacional.

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El resultado deja Francia como líder del Grupo A1 con seis puntos. Ambas selecciones volverán a verse las caras dentro de una semana en el Stade de France, al norte de París.

Francia vs. Bélgica.
Francia vs. Bélgica.
Foto: AFP

Antes, este viernes y en ese mismo estadio, Zidane dirigirá a los Bleus por primera vez en Francia contra Italia, tercera de grupo con 3 unidades tras haberse impuesto este lunes 4-1 en Turquía.

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