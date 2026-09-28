Con este golazo de Olise, Francia derrota a Bélgica en la Liga de Naciones

En el segundo partido de Francia con la leyenda Zinedine Zidane en el banquillo, los Bleus se impusieron 1-0 en su visita a Bélgica, este lunes en Bruselas, con gol de Michael Olise (88').

El encuentro disputado en el estadio Rey Balduino, correspondiente a la segunda jornada de Liga de Naciones, contó con buenas ocasiones para los Bleus y los Diablos Rojos, pero hubo que esperar a los últimos instantes del partido para el primer y único gol del encuentro.

Olise, sensación de Francia durante el Mundial 2026 de Norteamérica, fue protagonista apenas diez minutos después de saltar al césped.

El extremo del Bayern Múnich arrancó una cabalgada desde el centro del campo por banda derecha, fue dejando atrás rivales mientras escoraba hacia la frontal y disparó raso con su pierna izquierda, batiendo al guardameta rival Senne Lammens, autor de cinco atajadas en el partido.



🔥🔥PAREN TODO GENTE...🇫🇷



¡¡QUE LOCURA EL GOLAZO MONUMENTAL QUE ACABA DE HACER OLISE PARA EL 1-0 ANTE BÉLGICA!!🤯🫣



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El gran ausente de la noche fue capitán y líder de los Bleus Kylian Mbappé. El atacante del Real Madrid, autor del gol de la victoria el viernes en Turquía (1-0), se lesionó en el encuentro disputado en Kocaeli, privando a Zidane de su jugador estrella en el resto de la ventana internacional.

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El resultado deja Francia como líder del Grupo A1 con seis puntos. Ambas selecciones volverán a verse las caras dentro de una semana en el Stade de France, al norte de París.

Francia vs. Bélgica. Foto: AFP

Antes, este viernes y en ese mismo estadio, Zidane dirigirá a los Bleus por primera vez en Francia contra Italia, tercera de grupo con 3 unidades tras haberse impuesto este lunes 4-1 en Turquía.