Con nuestra comida podemos dar salud o enfermedad a la gente: chef orgánico

Máximo Cabrera, dueño de Kensho Cocina Orgánica, uno de los primeros proyectos gastronómicos de comida orgánica, vegana y cruda, habló en Mundo BLU de BLU Radio sobre el anunció de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno al aumento de las probabilidades de sufrir cáncer que genera comer carne.



“Soy cocinero y tengo muy claro que a través de nuestra cocina podemos dar salud o enfermedad a las personas y eso es exactamente lo que está pasando”, comentó. (Vea también: ¡Ojo! El consumo de embutidos es cancerígeno, según la OMS )



En ese sentido, Cabrera aseguró que los extremos no son buenos y confesó que “hay muchas cosas de los veganos que no me caen nada bien”.



Por otro lado, explicó la diferencia entre el vegetariano y el vegano: “el vegetariano no come diferentes tipos de carne y el vegano incluso no come lo que sea de origen animal, es decir, lácteos y sus derivados, huevo y hasta miel”.