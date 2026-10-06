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Confirmada titular de Selección Colombia vs. Perú: importante cambio en el arco

Álvaro Montero no será el titular en este último partido amistoso de la fecha Fifa de septiembre - octubre.

Selección Colombia post Mundial
Selección Colombia post Mundial
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Esta es la alineación titular de la selección Colombia para enfrentar a Perú en el partido amistoso de la tercera fecha Fifa. La principal novedad está en el arco con la inclusión de Kevin Mier, quien estará desde el arranque, en comparación con Álvaro Montero y Aldair Quintana, como sucedió en los anteriores encuentros.

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Se destaca que el ahora capitán, Dávinson Sánchez, vuelve a repetir desde el pitazo inicial, dando así continuidad y siendo un bastón importante en la columna del equipo de Néstor Lorenzo.

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Titular de Colombia:

  • Kevin Mier; Daniel Muñoz, Kevin Andrade, Dávinson Sánchez, Samuel Velásquez; John Solís, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Yáser Asprilla, Carlos Gómez y Luis Javier Suárez.
titular colombia peru.jfif
Foto: FCF

En desarrollo...

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