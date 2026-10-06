Más de 60 jugadores han debutado con Néstor Lorenzo en Colombia y estos se mantienen

Esta triple fecha de amistosos de la Fifa ha dejado a varios jóvenes debutantes en la absoluta. Sin embargo, el seleccionador Néstor Lorenzo ha llamado y le ha dado la oportunidad en la cancha a más de 60 futbolistas desde que llegó al mando de la tricolor en el 2022.

Precisamente, en el primer año de Lorenzo al frente de Colombia, fueron 21 los jugadores que debutaron, entre ellos Jorge Carrascal, Jhon Jáder Durán y Santiago Moreno. De ese grupo, Carrascal es quien se mantiene más cercano al proceso, aunque actualmente no hace parte de la convocatoria. En el caso de Durán y Moreno, ninguno de los dos ha vuelto a aparecer recientemente en los llamados de la tricolor.

Publicidad

La cifra aumentó considerablemente en 2023, cuando 26 futbolistas tuvieron su estreno con la absoluta. Entre ellos estuvieron Richard Ríos, Kevin Castaño, Jhon Córdoba, Carlos Andrés Gómez, Willer Ditta, Gerson Mosquera, Samuel Velásquez y Sebastián Gómez, varios de los cuales han tenido continuidad o han vuelto a ser considerados durante el proceso. También hubo nombres como Juan David Mosquera, Mateo Casierra, Dylan Borrero, Daniel Ruiz, Óscar Cortés y Daniel Cataño, que no han regresado a las convocatorias.

En 2024 fueron dos los debutantes: Juan Camilo Portilla y Juan Cabal. Ambos continúan siendo nombres cercanos al proceso, aunque no hicieron parte del llamado más reciente. Un año después, en 2025, debutaron Gustavo Puerta, Kevin Mier, Kevin Serna, Marino Hinestroza, Johan Carbonero y Rafael Carrascal, aunque varios de ellos no han vuelto a ser convocados. Mier y Puerta, en cambio, sí se mantiene dentro de la consideración del cuerpo técnico.



Para 2026, Lorenzo volvió a abrir la puerta a nuevos futbolistas y sumó siete debutantes: Kevin Viveros, Matías Orozco, Kevin Andrade, Eddie Herocampo, Aldair Quintana, Camilo Durán y Jhon Solís. Todos ellos tuvieron su estreno en los dos partidos más recientes, mientras que el técnico continúa ampliando el número de jugadores que han pasado por sus convocatorias.

Con estos registros, son 62 los futbolistas que han debutado durante la era Lorenzo, según el recuento presentado en Blog Deportivo.



¿Nuevos debutantes?

La cifra podría aumentar incluso en el próximo partido contra Perú este martes, 6 de octubre, pues hay cuatro jugadores que todavía no han debutado con el entrenador y aparecen como opciones: Roger Caicedo, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo y Óscar Perea.

Publicidad

Este partido lo podrá ver gratis en el canal de YouTube de Blu Radio desde las 6:45 de la tarde.