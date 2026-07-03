Así fue la lesión de Jhon Córdoba en el partido ante Ghana: no alcanzó a jugar ni 10'

El delantero colombiano Jhon Córdoba no alcanzó a disputar ni 10' del partido que enfrentó la Selección Colombia anthe su similar de Ghana por los 16vos. de final de la Copa del Mundo. El atacante sufrió prematuramente una lesión y debió salir sustituido.

La lesión de Córdoba, quien debió dar paso a la cancha al también delantero Luis Suárez, se dio puntualmente sobre el sector derecho de campo ghanés, cuando disputaba la posesión de un balón con el número 18 del seleccionado africano, el jugador Jerome Opoku, que en medio del forcejeo por la pelota alcanzó a agarrarlo de la camiseta.

Según se apreció durante la transmisión oficial del partido, la lesión, incluso, le impidió a Córdoba continuar con la disputa del balón ante el jugador dhanés.