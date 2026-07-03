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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Argentina sufre con Cabo Verde para instalarse en octavos de final: 3-2 en la prórroga

Argentina sufre con Cabo Verde para instalarse en octavos de final: 3-2 en la prórroga

En la próxima ronda, la vigente campeona del mundo se enfrentará ante la Selección de Egipto.

Argentina Mundial 2026 vs. Cabo Verde.
Argentina Mundial 2026 vs. Cabo Verde.
Foto: X @Argentina.
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

Argentina sufrió este viernes para ganarle 3-2 a Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido loco que los campeones del mundo tuvieron que resolver en la prórroga ante la relevación del torneo.

La Albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29'), pero se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59') y llevaron el encuentro al tiempo extra.

Los argentinos creyeron tener la victoria a tiro tras adelantarse con un gol de Lisandro Martínez (92'), pero un zapatazo del lateral izquierdo caboverdiano Sidny Lopes Cabral (103') volvió a igualar el encuentro e hizo sufrir a los argentinos hasta su último tanto, marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111') en un córner.

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