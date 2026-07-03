Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO: siga online y gratis HOY los 16avos del Mundial

Tras sorprender al mundo en la fase de grupos del Mundial, Cabo Verde quiere amargar el sueño de Argentina de conseguir el bicampeonato del mundo. Sin duda un reto que no es nada fácil, pues al frente estará Lionel Messi que buscará en una sola jugada despedir a la selección africana de su primera participación de una Copa del Mundo.

Liderando la lista de goleador, Messi espera que este Mundial lo termine de consolidar como el mejor de la historia de su selección y dejar un récord que, seguramente, será difícil de igualar en muchos años en la albiceleste. Por su parte, Cabo Verde depositará su confianza en el portero Vozinha para evitar eso.

Foto: AFP

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO HOY por los 16avos del Mundial?

El choque entre Argentina y Cabo Verde se podrá ver EN VIVO, online y gratis este viernes de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. A través de la señal 89.9 FM y en la transmisión del canal de YouTube, los amantes del fútbol podrán seguir este apasionante encuentro de la Copa Mundial de la FIFA.

¿A qué hora juega Argentina HOY vs. Cabo Verde?

La selección de Argentina enfrenta hoy a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará este viernes 3 de julio a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium de Miami. El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor de la llave entre Egipto y Australia.



El sueño de la albiceleste

Pese a los más de 6.000 kilómetros que separan Miami de Argentina, la 'Albiceleste' se sentirá este viernes como en casa en los dieciseisavos de final contra Cabo Verde gracias a la marea de hinchas argentinos que viajaron en los últimos días al sur de Florida, y hoy copan el estadio y sus alrededores.

Los exteriores del Hard Rock Stadium de Miami, donde a las 18:00 hora local (22:00 GMT) comenzará la eliminatoria, hablan español y visten celeste en los prolegómenos de un encuentro muy esperado por la afición de la vigente campeona del mundo.

"Somos locales como intentamos ser siempre", dijo a EFE uno de estos aficionados, Sabino Navarro, que viaja junto a sus amigos a cada partido de Argentina en una avioneta a la que han apodado 'La Scavioneta'.

Thiago Almada de Argentina celebra con Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido amistoso internacional entre Argentina e Islandia en el estadio Jordan-Hare el 9 de junio de 2026 en Auburn, Alabama. Todd Kirkland/Getty Images/AFP AFP

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Alineaciones Argentina vs. Cabo Verde