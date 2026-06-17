Así fue el primer gol de Portugal contra RD Congo en el Mundial 2026

Portugal arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al ponerse en ventaja frente a la República Democrática del Congo en el partido que abrió la actividad del Grupo K, una zona que también integran Colombia y Uzbekistán. El encuentro se disputó en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, una de las sedes del torneo que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

La primera celebración portuguesa llegó muy temprano. Apenas a los 6 minutos de juego, la selección construyó una rápida acción ofensiva por el costado izquierdo. Desde allí llegó un centro preciso al área que encontró a João Neves, quien se anticipó a la defensa rival y conectó un certero cabezazo que dejó sin opciones al arquero congoleño para establecer el 1-0 parcial.

El tanto permitió a Portugal adueñarse rápidamente del compromiso, que sigue en disputa. La anotación también convirtió a Neves en el autor del primer gol de la selección portuguesa en esta edición de la Copa del Mundo.

El compromiso marcó además el estreno de ambas selecciones en la fase de grupos. Mientras Portugal busca avanzar a la siguiente ronda y pelear por el primer título mundial de su historia, la República Democrática del Congo regresó a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia.



Así fue el primer gol de Portugal contra RD Congo

🇵🇹⚽️ GOOL DE PORTUGAL



Joao Neves abrió el marcador entre #Portugal y #RDCongo con un soberbio cabezazo.



⏱️ 6’

🇵🇹 1-0 🇨🇩 pic.twitter.com/9tVAwZ7UEA — Nicolás Cadena (@nicocadena_) June 17, 2026

Portugal vs. RD Congo

Al minuto 33, los dirigidos por Roberto Martínez dominaban ampliamente la posesión del balón con un 81 %, frente al 19 % de su rival. Asimismo, registraban 305 pases con una precisión del 95 %, mientras que la selección africana acumulaba 61 pases y una efectividad del 83 %.

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En materia ofensiva, ambos equipos contabilizaban tres remates, aunque Portugal había sido mucho más efectivo al conseguir dos disparos a puerta, por uno de la República Democrática del Congo. El conjunto europeo también mostraba mayor control territorial y capacidad para administrar el ritmo del partido.

Con el resultado parcial, Portugal se ubicaba provisionalmente en la primera posición del Grupo K con tres puntos y una diferencia de gol favorable. La República Democrática del Congo, por su parte, quedaba en el último lugar de la zona.

