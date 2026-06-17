EN VIVO Portugal vs. RD Congo HOY, online y gratis por el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo inicia este miércoles su último intento por conquistar el único título que falta en su vitrina, al mando de una Portugal que debuta ante la ilusionada RD Congo, de vuelta a un Mundial después de medio siglo.

'El Comandante', jugador con más partidos, máximo goleador de la selección portuguesa y cinco veces Balón de Oro, llega a su sexta Copa del Mundo en paralelo con el astro argentino Lionel Messi. Pero el 10 de la albiceleste ya lo ganó todo tras conquistar la Copa en Catar 2022.

En ese mismo torneo él se llevó una desilusión, cuando cayeron ante Marruecos en cuartos de final.

Este miércoles a las 12:00 hora local saldrá al Houston Stadium de Texas a disputar lo que él mismo ya aseguró será su última Copa del Mundo.



"Físicamente bien"

A sus 41 años, los reflectores continúan sobre el otrora ídolo del Real Madrid y Manchester United. Y también las críticas.

Prtido Portugal - República del Congo Foto: AFP

Su arribo a la liga saudí con el Al-Nassr en 2023 desencadenó cuestionamientos, ante su lucrativa promoción de Arabia Saudita a lo que se sumó la visita al presidente estadounidense Donald Trump.

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CR7 ha salido al frente de quienes han cuestionado su estado físico. "Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?", le disparó a un reportero. Se le cuestionó que no anotara en los duelos de preparación ante Chile y Nigeria.

Dónde ver EN VIVO Portugal vs. CD Congo gratis este miércoles

El esperado partido del grupo K, mismo de la Selección Colombia, empezará a las 12:00 del mediodía con transmisión especial de Bluradio.com y a través de nuestro canal de YouTube:

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Además, el encuentro lo podrá ver por los canales DSports y DGO.

RD Congo sueña

La República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. La primera vez lo hizo como Zaire.

"Miedo como tal, no hay. Queremos desplegar un buen fútbol, hemos estudiado al rival, que cuenta con fases de posesión muy prolongadas y nivel táctico importante, que puede ponernos en problemas en fases ofensivas y en eso nos hemos concentrado", aseguró en conferencia de prensa su DT, el francés Sébastien Desabre.

El cuadro de África Central no contará con muchos hinchas en la tribuna: el brote de ébola que afecta a su territorio obliga a los viajeros a hacer una cuarentena de 21 días en un tercer país antes de ir a Estados Unidos.

La diáspora en Houston y Dallas alentará el doble a Los Leopardos, por aquellos que no pudieron llegar.

Se trata de un equipo físico y vertical, con velocidad en la transición y potencia de su bloque ofensivo liderado por Chancel Mbemba.

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Con Wan-Bissaka en la lateral derecha y Masuaku por la izquierda y un bloque formado en Europa, promete sorpresas. Aunque se complican con la posesión y en rearmar sus defensas en los contragolpes.