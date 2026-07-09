Así se disputarán las semifinales del Mundial 2026: equipos, fechas y horarios

Resta una semana y media para que la Copa Mundial de la FIFA llegue a su final. Una edición que, hasta ahora, ha sido un rotundo éxito con todos los partidos que se han disputado y sorpresas como Cabo Verde, México, entre otros, que han puesto a vibrar al planeta entero.

Pero solo quedan pocos partidos para conocer al campeón del Mundial 2026. Este 9 de julio, Francia selló su pase como primer semifinalistas y muy cerca de alcanzar su tercera final consecutiva, buscando, por supuesto, añadir la tercera estrella en el escudo.

Sin embargo, atrás vienen selecciones como Argentina, la cual le quitó la ilusión en 2022 y quiere repetir, o potencias como España, Inglaterra, Noruega o Bélgica con el sueño de hacer historia en esta edición del torneo.

Kylian Mbappé, delantero de Francia X: @equipedefrance

¿Cuándo son las semifinales del Mundial 2026?

Solo cuatro equipos disputarán todos los partidos de la competencia, pero de esos, solo dos estarán en la fiesta en Nueva York/Nueva Jersey del 19 de julio para bordar esa anhelada estrella. Pero antes se disputarán las semifinales de la siguiente manera:



Martes, 14 de julio : Francia vs. España/Bélgica.

: Francia vs. España/Bélgica. Miércoles, 15 de julio: Noruega/Inglaterra vs. Argentina vs. Suiza.

¿Dónde ver EN VIVO, online y gratis las semifinales del Mundial 2026?

Esta recta final de la competencia se podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. A través del canal de YouTube y en la señal de 89.9 FM habrá toda la cobertura del cierre de la Copa Mundial de la FIFA.

