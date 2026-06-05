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Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, no ve favoritos para ganar el Mundial 2026

El entrenador italiano destacó la paridad entre los principales candidatos y afirmó que el equipo campeón será aquel que logre superar mejor sus debilidades a lo largo del torneo.

Ancelotti dirigiendo el primer partido con la Selección de Brasil
Ancelotti dirigiendo el primer partido con la Selección de Brasil
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este viernes que en este momento no considera que exista un equipo favorito a ganar el título del Mundial 2026, que comienza el próximo jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

Dos semanas después de citar a Argentina, Francia, España, Portugal, Inglaterra y, obviamente, Brasil, como favoritos al título, el extécnico del Real Madrid y del Bayern Múnich afirmó que, a menos de una semana del inicio de la competición, ya no ve ninguno.

"A día de hoy no veo un equipo favorito. Hay muchos equipos que pueden competir para ganar, pero ninguno se destaca", afirmó Ancelotti en una rueda de prensa en Nueva Jersey, en donde Brasil se prepara desde el pasado martes para el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Selección Argentina Sub20
Selección Argentina Sub20
AFP

Para el entrenador, todas las selecciones señaladas como favoritas tienen sus debilidades, por lo que "el campeón será el que consiga superar sus debilidades".

Sobre la estrategia que adoptará para que Brasil consiga su sueño de alcanzar su sexto título mundial tras 22 años de sequía, afirmó que intentará combinar la táctica ofensiva de los sudamericanos con la defensiva de los italianos.

"Lo brasileño (estilo de juego) está en la genética. Lo italiano en el trabajo, mucho trabajo. Voy a intentar combinar las dos cosas", afirmó.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

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Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

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