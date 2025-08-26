El elogio de Carlo Ancelotti que emociona a los hinchas de la Selección Colombia

Ya son 3 meses desde que Carlo Ancelotti fue confirmado como técnico de la selección de Brasil, tiempo en el cual se ha empapado más del fútbol sudamericano al asistir a diferentes partidos de la liga local o encuentros de la Copa Libertadores en donde, según él, ha visto una fuerte exigencia por parte de los futbolistas en los trayectos y condiciones de cancha.

Este septiembre de 2025 disputará su segunda fecha FIFA al mando de la selección verdeamalera y, en diálogo con el medio UOL Esporte, analizó a los diversos rivales que hay en el continente y, allí, dejó un elogio a la Selección Colombia el cual fue bien recibido por el entorno cafetero.

"Hay muchos países futbolísticos. Aquí en Sudamérica, todos los países —Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina— son futbolísticos. En Europa, también. Hay muchos equipos que pueden competir con nosotros. Argentina, obviamente, Ecuador y Colombia también tienen muy buen fútbol. En Europa, están Inglaterra, España, Francia, Alemania... Espero que Italia llegue al Mundial", fueron las palabras del técnico italiano, las cuales emocionaros a los aficionados del conjunto tricolor ante la relevancia que ha tomado el equipo al mando de Néstor Lorenzo.

Carlo Ancelotti entrega su primera convocatoria de Brasil Foto: AFP

Si bien el calendario de las Eliminatorias Sudamericana, Colombia no enfrentará nuevamente a Brasil, Carlo Ancelotti ha destacado a los futbolistas comandados por Néstor Lorenzo como de alta calidad lo cual emociona por lo que puede lograr el plantel con una continuidad a este proyecto.

Las Eliminatorias Sudamericanas regresarán el próximo 4 de septiembre. En esta doble fecha FIFA la Selección Colombia se prepara para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las últimas dos jornadas del camino al Mundial 2026, por lo tanto, será el día en que el país sabrá si la ‘tricolor’ volverá o no la mayor cita del fútbol internacional, de la cual no ha sido protagonista desde 2018 cuando fue su última participación en el certamen.