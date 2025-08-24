Se le complicaron las eliminatorias a Brasil de Carlo Ancelotti: sufriría una inesperada baja

El Santos confirmó este domingo que Neymar volvió a prender las alarmas por una molestia muscular en el muslo derecho. La noticia llega justo antes de que Carlo Ancelotti revele la lista de convocados de la selección brasileña para los últimos juegos de la eliminatoria mundialista sudamericana, frente a Chile y Bolivia.



Un edema que lo deja en duda

Según informó el club paulista, el jugador de 33 años sintió molestias durante los entrenamientos de la semana. Tras los exámenes médicos, se le diagnosticó un edema en el muslo derecho, lo que lo obligará a estar en tratamiento, al menos, durante siete días.

De cumplirse los tiempos de recuperación, Neymar podría reaparecer el 31 de agosto, cuando Santos enfrente al Fluminense en la liga brasileña. Por lo pronto, tampoco iba a estar frente al Bahía este domingo, aunque en este caso por una fecha de suspensión debido a la acumulación de tarjetas amarillas.



La incógnita de la convocatoria

El mayor interrogante es si Ancelotti, en su primera etapa al frente de la selección brasileña, incluirá o no a Neymar en la lista que se conocerá este lunes. Brasil, ya clasificado al Mundial de 2026, cerrará la eliminatoria recibiendo a Chile en Río de Janeiro el 4 de septiembre y visitando a Bolivia en El Alto, una plaza siempre complicada por la altitud.

El exjugador del Barcelona y PSG no viste la camiseta de la “Canarinha” desde octubre de 2023, en buena parte por la seguidilla de lesiones que lo han perseguido en los últimos años. Pese a que en las últimas semanas insinuó una leve recuperación, el golpe físico vuelve a frenar sus aspiraciones.



Un Santos en problemas y la presión sobre Neymar

El presente de Neymar tampoco ayuda a despejar dudas. En la reciente derrota 0-6 ante Vasco da Gama, el astro poco pudo hacer para evitar el resultado que dejó al Santos al borde de la zona de descenso. Esa realidad aumenta la presión sobre su figura, que sigue sin alcanzar continuidad en el campo.

Mientras tanto, en la región las cuentas ya están claras: Chile está eliminado y Bolivia se aferra a la mínima esperanza con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que ocupa el puesto de repechaje. Para Brasil, con el cupo ya asegurado, la discusión no pasa por clasificar, sino por ver si Neymar logra volver a ser parte del grupo.