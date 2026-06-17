Colombia debuta ante Uzbekistán: así le ha ido a la tricolor en sus debut mundialistas

El primer antecedente se remonta a Chile 1962, cuando Colombia cayó 2-1 ante Uruguay en su estreno mundialista. Fue el debut de la Selección en la competición y reflejó la falta de experiencia en este tipo de escenarios, en una etapa inicial de desarrollo a nivel internacional.

La primera victoria llegó en Italia 1990, con un 2-0 frente a Emiratos Árabes Unidos. Ese resultado marcó el primer debut exitoso de Colombia en un Mundial y representó un cambio en la tendencia de sus presentaciones iniciales.

En Estados Unidos 1994, el equipo perdió 3-1 ante Rumania, mientras que en Francia 1998 cayó 1-0 ante el mismo rival. Ambos resultados mantuvieron la irregularidad en los estrenos mundialistas de la Selección durante esa década.

El mejor inicio se registró en Brasil 2014, con un 3-0 ante Grecia. Ese partido fue el punto de partida de una campaña que llevó a Colombia hasta los cuartos de final, su mejor actuación histórica en un Mundial.



En Rusia 2018, el debut terminó con derrota 2-1 frente a Japón, en un encuentro condicionado por la expulsión de Carlos Sánchez. Pese a la reacción en el trámite, el resultado no se modificó y se mantuvo la tendencia de altibajos en los estrenos.

Así le ha ido a Colombia debutando en los mundiales

Con ese historial, el debut ante Uzbekistán en 2026 aparece como un nuevo punto de referencia. El balance registra dos victorias y cuatro derrotas en presentaciones iniciales, en un contexto en el que la Selección buscará iniciar el torneo con resultado positivo.