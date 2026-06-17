En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Temblor
Beto Coral
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Colombia debuta ante Uzbekistán: así le ha ido a la tricolor en sus debut mundialistas

Colombia debuta ante Uzbekistán: así le ha ido a la tricolor en sus debut mundialistas

Tras un tropezón en su primer partido mundialista, la primera victoria para Colombia en un debut en la cita orbital llegó en Italia 1990.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

El primer antecedente se remonta a Chile 1962, cuando Colombia cayó 2-1 ante Uruguay en su estreno mundialista. Fue el debut de la Selección en la competición y reflejó la falta de experiencia en este tipo de escenarios, en una etapa inicial de desarrollo a nivel internacional.

La primera victoria llegó en Italia 1990, con un 2-0 frente a Emiratos Árabes Unidos. Ese resultado marcó el primer debut exitoso de Colombia en un Mundial y representó un cambio en la tendencia de sus presentaciones iniciales.

En Estados Unidos 1994, el equipo perdió 3-1 ante Rumania, mientras que en Francia 1998 cayó 1-0 ante el mismo rival. Ambos resultados mantuvieron la irregularidad en los estrenos mundialistas de la Selección durante esa década.

El mejor inicio se registró en Brasil 2014, con un 3-0 ante Grecia. Ese partido fue el punto de partida de una campaña que llevó a Colombia hasta los cuartos de final, su mejor actuación histórica en un Mundial.

En Rusia 2018, el debut terminó con derrota 2-1 frente a Japón, en un encuentro condicionado por la expulsión de Carlos Sánchez. Pese a la reacción en el trámite, el resultado no se modificó y se mantuvo la tendencia de altibajos en los estrenos.

Lea también:

Selección Colombia
Fútbol

Grupo de Colombia Mundial 2026: estas son las selecciones con las que se enfrentará la tricolor

Así le ha ido a Colombia debutando en los mundiales

Con ese historial, el debut ante Uzbekistán en 2026 aparece como un nuevo punto de referencia. El balance registra dos victorias y cuatro derrotas en presentaciones iniciales, en un contexto en el que la Selección buscará iniciar el torneo con resultado positivo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad