EN VIVO | Bélgica vs. Senegal HOY: online y gratis los 16avos de final del Mundial

Bélgica y Senegal juegan en Seattle por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una llave en la que ambos buscarán asegurar su clasificación a los octavos de final.

La fase eliminatoria ya dejó varias sorpresas, entre ellas las eliminaciones de Alemania y Países Bajos, resultados que confirmaron la alta competitividad del torneo y elevaron la expectativa para los cruces de este martes.

Bélgica afronta el compromiso con la misión de ratificar el potencial de una plantilla integrada por jugadores que militan en algunas de las principales ligas de Europa. El conjunto europeo intentará imponer su experiencia en este tipo de instancias para continuar en la lucha por el título.

Senegal, por su parte, buscará volver a demostrar el crecimiento que ha tenido el fútbol africano en los últimos años. Con un equipo competitivo y acostumbrado a disputar encuentros de máxima exigencia, la selección africana aspira a dar otro golpe sobre la mesa y avanzar a la siguiente ronda del campeonato.



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El equipo de Blog Deportivo, de Blu Radio, llevará todas las emociones del compromiso gratis y online a través de su canal oficial de YouTube.

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La transmisión contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por un grupo de analistas y comentaristas que seguirán cada incidencia del encuentro, las principales jugadas, los goles y las reacciones de los protagonistas.

Los aficionados podrán disfrutar de una cobertura especial con el minuto a minuto de uno de los duelos más esperados de la jornada.

¿A qué hora juega Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026?

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El partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este miércoles 1 de julio.

El ganador avanzará a los octavos de final y se enfrentará al ganador del partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina que cerrarán la jornada mundialista de este miércoles en Santa Clara, California.