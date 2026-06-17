EN VIVO Inglaterra vs. Croacia hoy, online y gratis por el Mundial 2026

Llega el turno de uno de los goleadores más letales en la línea de partida del Mundial 2026: Harry Kane liderará a Inglaterra el miércoles en su debut en la competición contra la Croacia del incombustible Luka Modric.

A sus 32 años, Kane afronta su tercera Copa del Mundo tras una arrolladora temporada con el Bayern Munich.

El ariete anotó 36 goles en 31 partidos en la Bundesliga, en la que su club ganó el título.

Y sumó 14 en 13 presentaciones en la Liga de Campeones de Europa.



"Vengo de la mejor temporada que he tenido", comentó Kane este martes en conferencia de prensa y aseguró que "física y mentalmente" se siente en "gran forma".

Este voraz delantero es la mayor carta de los Three Lions, que entrenados por el alemán Thomas Tuchel aspiran a romper la larga espera transcurrida desde su primer y único título mundial en 1966.

"Es una de las mejores oportunidades que tenemos para ganar. El equipo tiene un gran balance: una mezcla de experiencia, finales internacionales, finales de clubes, y grandes jugadores jóvenes", expresó Kane en vísperas del estreno en el Grupo L.

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La llave es completada por las selecciones de Ghana y Panamá.

Kane lleva en su cuenta ocho goles mundialistas: seis en Rusia 2018, torneo en el que fue el máximo artillero, y dos en Catar 2022.

Con una aceitada maquinaria ensamblada por Tuchel, ganador de la Champions League al frente del Chelsea en la temporada 2020-2021, Inglaterra es una de las mayores favoritas en Norteamérica 2026.

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Y si bien cuenta con figuras de primer nivel como el propio Kane, Jude Bellingham o Bukayo Saka, es su funcionamiento como bloque lo que la hace más peligrosa, con una vertiginosa verticalidad.

Y ese bloque es innegociable para el entrenador alemán.

Ya lo dejó muy claro cuando en su convocatoria mundialista dejó fuera a los talentosos Phil Foden y Cole Palmer, una decisión que despertó críticas en la prensa inglesa.

"Tenemos derecho a soñar, pero no podemos delirar", dijo Tuchel este martes, al considerar un "muy difícil comienzo" el partido contra Croacia.

Inglaterra recibió una mala noticia en la cuenta regresiva del compromiso, con una lesión que sacó del Mundial al defensor Timo Livramento, sustituido en la convocatoria por Trevoh Chalobah.

"Tino está, obviamente, muy decepcionado y muy triste", declaró Truchel.

"Llamamos" a Chalobah como alternativa para jugar en la posición de central y "liberar a Jarrell Quansah como lateral en los dos costados", explicó.

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Inglaterra acabó invicta la fase de clasificación al Mundial, con ocho triunfos en ocho partidos. Marcó 22 goles y mantuvo su portería imbatida.

Termómetro para las aspiraciones de Inglaterra y Croacia en el Mundial, el partido del miércoles en Arlington, Texas, trae recuerdos del memorable enfrentamiento entre ambos equipos en las semifinales de Rusia 2018.

Los balcánicos, que cederían después ante Francia en la final, ganaron 2-1 en tiempo extra.

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Cuatro años después volvieron a ser semifinalistas.

Modric, a sus 40 años, debutará en su quinta Copa del Mundo.

"Mi objetivo en este torneo es disfrutar, dar lo mejor de mí, pero disfrutar", dijo este martes el capitán croata. "Quiero disfrutar cada partido y cada entrenamiento".

Dirigida por Zlatko Dalic, la selección ajedrezada mantiene estandartes de la vieja guardia como Modric, pero también ha renovado filas gracias a la eclosión de jugadores como el mediocampista Petar Sucic, de 22, o el central Luka Vuskovic, de 19.

Dalic resaltó la calidad del ataque de Inglaterra.