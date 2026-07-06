🔴 EN VIVO | Portugal vs. España: online y gratis HOY el duelo de selección en el Mundial

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Este histórico compromiso corresponde al quinto cruce de los octavos de final de la Copa Mundo 2026, abriendo una de las llaves más atractivas de esta instancia.

La escuadra conducida por Roberto Martínez llega a esta instancia tras superar la ronda de dieciseisavos de final, donde venció en un reñido partido por 2-1 al combinado de Croacia gracias a un gol agónico. El conjunto luso ha cimentado su juego en la generación de juego por las bandas y en la presencia de Cristiano Ronaldo en el área, buscando igualar o superar su última gran campaña mundialista.

Por su parte, el seleccionado de España accedió a octavos luego de firmar una sólida actuación y golear por 3-0 a Austria en la ronda previa. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ampara su propuesta en la dinámica de su mediocampo, la posesión del balón y el desequilibrio de sus extremos en ofensiva. El compromiso se disputará a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Este enfrentamiento cuenta con el antecedente directo de la final de la UEFA Nations League disputada en junio de 2025, donde los lusos se impusieron en la tanda de penaltis. El vencedor de este choque en territorio estadounidense asegurará su clasificación a los cuartos de final, donde aguardará por el ganador de la serie entre Estados Unidos y Bélgica.



¿A qué horas es el partido de Portugal vs. España HOY?

Desde las 2:00 de la tarde de este lunes, 6 de julio, correrá la pelota en Dallas, Estados Unidos para el choque entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial. Este duelo lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, así como por la señal de Gol Caracol.

Publicidad

Alineaciones confirmadas