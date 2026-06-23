EN VIVO | Portugal vs. Uzbekistán HOY, online y gratis: siga el partido del Grupo K | Mundial 2026

Una nueva jornada cargada de emociones se vivirá este martes 23 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por la segunda fecha del Grupo K, Portugal y Uzbekistán se enfrentarán en un compromiso clave para sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final del certamen.

Los lusitanos, liderados por Cristiano Ronaldo, no lograron imponer condiciones en su estreno y dejaron dudas tras igualar ante un conjunto africano que sorprendió por su intensidad y orden táctico.

El combinado portugués llega con la necesidad de sumar tres puntos para encaminar su clasificación y evitar complicaciones en un grupo que se mantiene abierto tras los resultados de la primera jornada. La expectativa está puesta en figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva, llamados a liderar la reacción de una de las selecciones favoritas al título.

Por su parte, Uzbekistán afronta el encuentro con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa y acercarse a una clasificación histórica. El conjunto asiático ha mostrado crecimiento en los últimos años y espera aprovechar la presión que recae sobre los portugueses para intentar sorprender en uno de los duelos más atractivos de la jornada.



Ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán HOY

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará todas las emociones de este compromiso completamente gratis y online a través de su canal de YouTube. La transmisión contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por un grupo de analistas y expertos que estarán comentando cada detalle de este atractivo enfrentamiento del Grupo J.

Los aficionados podrán seguir minuto a minuto las incidencias del encuentro, las mejores jugadas, los goles y las reacciones de los protagonistas en una cobertura especial.

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¿A qué hora juega Portugal HOY vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

El partido entre Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este martes 23 de junio.

Portugal buscará confirmar su condición de favorito y sumar su primera victoria en el torneo, mientras que Uzbekistán intentará dar la sorpresa y acercarse a una clasificación histórica a la siguiente ronda del campeonato.