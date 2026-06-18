Esto vale fabricar una camiseta de la Selección Colombia: el costo está lejos del precio de venta

La camiseta oficial de la Selección Colombia, una de las prendas más apetecidas por los aficionados al fútbol, tiene un precio en el mercado que ronda los 400.000 pesos. Sin embargo, el costo de fabricación está muy lejos de esa cifra. Así lo reveló Eduardo Herrera, presidente de Supertex, empresa caleña encargada de producir las camisetas oficiales de Adidas para el combinado nacional.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Herrera explicó que, aunque muchos colombianos creen que las prendas son importadas desde Asia o Europa, la realidad es que la mayoría de las camisetas oficiales de la Selección Colombia son fabricadas en Cali por manos colombianas.

“Las camisetas Adidas de la Selección Colombia, las oficiales, son hechas en Cali”, destacó el empresario, quien aseguró que la compañía logró convertirse en proveedora de Adidas tras años de trabajo fabricando prendas para mercados internacionales.

Camiseta original Selección Colombia Foto: Adidas

El verdadero costo de fabricar una camiseta de Colombia

Uno de los datos que más llamó la atención de la entrevista fue la diferencia entre el costo de producción y el precio final de venta al público. Según Herrera, una camiseta oficial que en las tiendas puede alcanzar hasta los 500.000 pesos tiene un costo de fabricación mucho menor.



“El factor es más o menos como por ahí ocho veces el costo”, explicó el presidente de Supertex al ser consultado sobre cuánto le cobra la empresa a Adidas por cada unidad. Esto significa que el costo sería de 50.000 o 60.000 pesos.

El directivo aclaró que el precio final incorpora diversos factores, entre ellos la inversión que realiza la marca deportiva en patrocinio, mercadeo, distribución y derechos asociados a la Selección Colombia.

“Como la marca está patrocinando la selección y le está dando la indumentaria y un dinero desde el punto de vista de patrocinio, tienen que recoger esa inversión y en parte lo hacen en el precio de la prenda”, explicó.

Camiseta Selección Colombia Foto: Adidas

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Una historia que comenzó con Adidas hace décadas

La relación entre Supertex y Adidas tiene raíces profundas. Herrera contó que la empresa ingresó al negocio de las confecciones en la década de 1980 gracias a la relación de su padre, Jorge Herrera Varona, con la compañía alemana.

Antes de fabricar la camiseta colombiana, Supertex confeccionó prendas para algunos de los equipos y selecciones más importantes del mundo, incluyendo productos destinados al mercado europeo.

“Hacíamos la camiseta de la selección alemana, hacíamos el Bayern Múnich y muchas de las prendas que se vendían en Europa”, recordó.

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Durante años intentaron convencer a Adidas de trasladar la producción de la camiseta colombiana desde Vietnam hacia Colombia. Finalmente, la oportunidad llegó antes del Mundial de Rusia 2018.

“Logramos que nos dieran la oportunidad de entrar a ser el fabricante de la camiseta de Colombia”, señaló.

Calidad colombiana reconocida a nivel mundial

La producción de una camiseta oficial de selección implica procesos altamente especializados. Herrera aseguró que Adidas mantiene estándares muy exigentes y que no cualquier fabricante puede producir este tipo de prendas.

Actualmente, Supertex no solo confecciona las camisetas de Colombia, sino también uniformes para otros mercados internacionales y para equipos profesionales vinculados a Adidas. Uno de los aspectos en los que la compañía colombiana sobresale es la sublimación, proceso mediante el cual se imprimen diseños y colores sobre la tela.

“En Colombia es donde podemos hacer la mejor sublimación que se hace en el mundo. Superamos a los asiáticos”, afirmó Herrera.

La tela utilizada para las camisetas es suministrada por Protela, empresa colombiana con sede en Bogotá, mientras que los procesos de estampado, confección y acabados se realizan en la planta de Supertex en Cali.

Un millón de camisetas y una batalla contra la piratería

El mercado de la camiseta de la Selección Colombia mueve cifras considerables. De acuerdo con el empresario, en años de alta demanda la producción puede acercarse al millón de unidades.

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Para el más reciente ciclo futbolístico, Supertex fabricó cerca de 600.000 camisetas amarillas y entre 250.000 y 300.000 camisetas azules.

No obstante, el crecimiento de las ventas oficiales también ha venido acompañado por una expansión del mercado ilegal.

“Eso es una locura. En Colombia es una locura”, afirmó Herrera al referirse a la piratería.

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El empresario reconoció que distinguir una camiseta original de una falsificada no siempre es sencillo para los consumidores, debido a que algunos fabricantes ilegales han perfeccionado considerablemente sus procesos.

“Hay prendas que son muy exactas, muy precisas”, admitió. Sin embargo, señaló que expertos en confección pueden identificar diferencias en detalles técnicos como costuras, acabados y número de puntadas por pulgada.

Orgullo de la industria nacional

Más allá de las cifras y los costos, la historia detrás de la camiseta de la Selección Colombia pone de relieve la capacidad de la industria textil nacional para competir en los más altos estándares internacionales.

Lo que para muchos aficionados es simplemente una prenda deportiva, representa también un ejemplo del potencial manufacturero colombiano. Desde Cali, una empresa local produce las camisetas que visten miles de hinchas y que, en la mayoría de los casos, son confundidas con productos importados.