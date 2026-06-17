¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial? Rival, fecha y hora del partido

La Selección Colombia debutó este miércoles en el Mundial de 2026 frente a Uzbekistán, pero el calendario ya marca cuál será su siguiente desafío en la fase de grupos. El equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo buscará sumar puntos clave en una zona que también comparte con Portugal y República Democrática del Congo.

Luego de su esterno mundialista en Guadalajara, la Tricolor tendrá pocos días de descanso antes de regresar a la competencia. El segundo compromiso será determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

¿A qué hora y cuándo juegan Colombia vs. Congo por el Mundial

El próximo partido de Colombia en el Mundial de 2026 será ante República Democrática del Congo, que sorprendió con un empate vs. Portugal, el martes 23 de junio. El encuentro está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia) y se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, México.

La selección africana llega como uno de los rivales llamados a pelear directamente por la clasificación en el Grupo K, más aún tras el resultado del debut. Por esa razón, el duelo podría tener un peso importante en la definición de los puestos de acceso a la fase eliminatoria, especialmente, quizás, en la disputa por el puesto como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.



Después de enfrentar a República Democrática del Congo, Colombia cerrará su participación en la fase de grupos frente a Portugal. Ese compromiso está previsto para el sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora de Colombia), en el Hard Rock Stadium de Miami.

Cabe recordar que el nuevo formato del Mundial de 2026, además de jugarse 104 partidos, permite que los dos primeros de cada grupo y varios de los mejores terceros avancen a la ronda de eliminación directa. Por ello, cada punto obtenido durante esta primera fase será fundamental para las aspiraciones de la Tricolor.