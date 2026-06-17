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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Titular de Colombia vs. Uzbekistán: estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo

Titular de Colombia vs. Uzbekistán: estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo

Listo el once titular de la Selección Colombia que debutará este miércoles ante Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

Llegó el esperado día y este miércoles la Selección Colombia debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de alcanzar las fases finales de la competencia. Por eso, Néstor Lorenzo saldrá con lo mejor del equipo para conseguir los primeros tres puntos para acercarse a la próxima ronda.

Los focos estarán sobre Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Luis Suárez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero y Daniel Muñoz, quienes llegan como los futbolistas más importantes de esta selección gracias a su calidad y nivel a nivel de clubes en la última temporada y que apoyarán a Néstor Lorenzo en liderar al equipo a lo más alto.

Titular Colombia vs. Uzbekistán: estos son los elegidos

  • Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávison Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojíca; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.
Titular Colombia en el Mundial.jpg

Comienza el sueño cafetero

Luego de la derrota en la Copa América 2024, la selección cafetera espera darle una alegría a su afición y escribir un capítulo histórico en esta edición de la competencia para superar la mejor marca, hasta ahora, del equipo: alcanzar los cuartos de final.

Con una plantilla entre jóvenes y experimentados, Lorenzo tendrá la "nevera llena" para elegir opciones y sostenerse en la calidad de Luis Díaz que, desde el papel, se perfila como el mejor futbolista de todo el equipo gracias a su impresionante nivel con el FC Bayern para ser clave en la Bundesliga y la UEFA Champions League.

Pero, una vez más, la presión la tendrá el '10' que, para muchos, ha sido el futbolista más influyente en los últimos proceso del equipo y con el recuerdo de ser el goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2014 en Brasil. Sin embargo, su presente no es el mejor y pocos minutos ha sumado en los últimos meses, lo cual enciende alarmas .

Selección Colombia
Foto: Selección Colombia @FCFSeleccionCol

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