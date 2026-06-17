Titular de Colombia vs. Uzbekistán: estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo

Llegó el esperado día y este miércoles la Selección Colombia debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de alcanzar las fases finales de la competencia. Por eso, Néstor Lorenzo saldrá con lo mejor del equipo para conseguir los primeros tres puntos para acercarse a la próxima ronda.

Los focos estarán sobre Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Luis Suárez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero y Daniel Muñoz, quienes llegan como los futbolistas más importantes de esta selección gracias a su calidad y nivel a nivel de clubes en la última temporada y que apoyarán a Néstor Lorenzo en liderar al equipo a lo más alto.

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Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávison Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojíca; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Comienza el sueño cafetero

Luego de la derrota en la Copa América 2024, la selección cafetera espera darle una alegría a su afición y escribir un capítulo histórico en esta edición de la competencia para superar la mejor marca, hasta ahora, del equipo: alcanzar los cuartos de final.



Con una plantilla entre jóvenes y experimentados, Lorenzo tendrá la "nevera llena" para elegir opciones y sostenerse en la calidad de Luis Díaz que, desde el papel, se perfila como el mejor futbolista de todo el equipo gracias a su impresionante nivel con el FC Bayern para ser clave en la Bundesliga y la UEFA Champions League.

Pero, una vez más, la presión la tendrá el '10' que, para muchos, ha sido el futbolista más influyente en los últimos proceso del equipo y con el recuerdo de ser el goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2014 en Brasil. Sin embargo, su presente no es el mejor y pocos minutos ha sumado en los últimos meses, lo cual enciende alarmas .