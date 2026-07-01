En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Hinchas colombianos se citaron en Monserrate para combartir al "brujo de Ghana"

Hinchas colombianos se citaron en Monserrate para combartir al "brujo de Ghana"

Nana Kwaku Bonsam, conocido como el "Brujo de Ghana", ha causado temor por sus "hechizos" sobre los rivales que ha aplicado contra los rivales del cuadro africano.

Monserrate y Nana Kwaku Bonsam
Monserrate y Nana Kwaku Bonsam //
Fotos: AFP / Instagram @nanakwakubonsam
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Néstor Lorenzo se alista para enfrentar un partido difícil ante Ghana por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin embargo, los hinchas cafeteros tienen otro "rival" al cual vencer en esta fase: Nana Kwaku Bonsam, el famoso "brujo ghanés" que se ha hecho muy famoso en la competencia, en especial porque, supuestamente, aplicó un hechizo contra Kane el día en que enfrentaron a Inglaterra.

Él dejó la fe cristiano desde joven luego de sobrevivir a una explosión de gas y comenzó su camino como sacerdote tradicional y sus rituales se comenzaron a hacer famoso hasta que lo nombraron "Bonsam", traducido como "diablo", debido a que tenían mucha efectividad de acuerdo a las personas que lo visitaban.

Nana Kwaku Bonsam.jpg
Nana Kwaku Bonsam //
Foto: Instagram @Nana Kwaku Bonsam

Apareció por primera vez en el Mundial 2014 cuando puso "una lesión espiritual" contra Cristiano Ronaldo, la cual se vio reflejado ante los problemas de tendinitis que tuvo el astro portugués. Mientras que, en este 2026, se hizo famoso en el duelo de Inglaterra vs. Ghana porque, según él, "bloqueo espiritualmente" a Harry Kane para que no pudiera hacerles ningún gol.

Por eso, el temor entre los hinchas colombianos ha crecido significativamente hasta el punto que, a través de redes sociales, cientos de hinchas se citaron este jueves, 2 de julio, para subir Monserrate con el objetivo de hacer oraciones que bloqueen cualquier intento de este chamán que pueda afectar el rendimiento Tricolor en este duelo de 16avos de final.

"Aferrémonos a lo que podamos para que gane nuestra selección. Ellos tiene al brujo, Lorenzo tiene a la Virgen Luján, a los Mamos de la Sierra y a todo un país que cree en la victoria", expresaron en el mensaje del supuesto encuentro en la capital para orar en contra de las maldiciones de este popular chamán.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Monserrate

Selección Ghana

Publicidad

Publicidad

Publicidad