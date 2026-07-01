Hinchas colombianos se citaron en Monserrate para combartir al "brujo de Ghana"

Néstor Lorenzo se alista para enfrentar un partido difícil ante Ghana por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin embargo, los hinchas cafeteros tienen otro "rival" al cual vencer en esta fase: Nana Kwaku Bonsam, el famoso "brujo ghanés" que se ha hecho muy famoso en la competencia, en especial porque, supuestamente, aplicó un hechizo contra Kane el día en que enfrentaron a Inglaterra.

Él dejó la fe cristiano desde joven luego de sobrevivir a una explosión de gas y comenzó su camino como sacerdote tradicional y sus rituales se comenzaron a hacer famoso hasta que lo nombraron "Bonsam", traducido como "diablo", debido a que tenían mucha efectividad de acuerdo a las personas que lo visitaban.

Nana Kwaku Bonsam // Foto: Instagram @Nana Kwaku Bonsam

Apareció por primera vez en el Mundial 2014 cuando puso "una lesión espiritual" contra Cristiano Ronaldo, la cual se vio reflejado ante los problemas de tendinitis que tuvo el astro portugués. Mientras que, en este 2026, se hizo famoso en el duelo de Inglaterra vs. Ghana porque, según él, "bloqueo espiritualmente" a Harry Kane para que no pudiera hacerles ningún gol.

Por eso, el temor entre los hinchas colombianos ha crecido significativamente hasta el punto que, a través de redes sociales, cientos de hinchas se citaron este jueves, 2 de julio, para subir Monserrate con el objetivo de hacer oraciones que bloqueen cualquier intento de este chamán que pueda afectar el rendimiento Tricolor en este duelo de 16avos de final.



"Aferrémonos a lo que podamos para que gane nuestra selección. Ellos tiene al brujo, Lorenzo tiene a la Virgen Luján, a los Mamos de la Sierra y a todo un país que cree en la victoria", expresaron en el mensaje del supuesto encuentro en la capital para orar en contra de las maldiciones de este popular chamán.