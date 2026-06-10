J Balvin, listo para la inauguración del Mundial: "De Colombia para el mundo"

El Estadio Azteca de la Ciudad de México está listo para albergar este jueves su tercer partido de inauguración mundialista bajo el hechizo de la colombiana Shakira, quien encabezará una ceremonia llena de estrellas de la música.

El cartel se completa con el ritmo urbano y de reguetón del colombiano J Balvin, Ryan Castro, la música del venezolano Danny Ocean y los sonidos de la sudafricana Tyla, quien interpretará el himno de su país.

"Creo que es otro paso más para nuestra cultura, para seguir representando lo que hacemos directamente desde Medellín, Colombia, para el mundo. Me siento supremamente orgulloso. Creo que pudimos desbloquear mucho. Pude hacer colaboraciones con artistas que nadie había hecho y que posiblemente veían como imposibles en algún momento para la música latina. Yo siempre lo vi posible y se logró. Creo que eso permite que muchos sigamos soñando, que se puede", expresó.

J Balvin // Foto: AFP

El artista colombiano será parte de una celebración histórica que reunirá la atención de millones de espectadores alrededor del mundo y que servirá como vitrina para el talento latino en un escenario de alcance global. La participación de Balvin en la inauguración del Mundial llega además en un momento destacado de su carrera. "Dalmation", una de las canciones más comentadas de Omerta, el álbum que lanzó junto a Ryan Castro.



A ellos se unirán Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyente de la historia; Lila Downs, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.