Inauguración Mundial 2026: dónde ver EN VIVO y online gratis en Colombia

La espera terminó y, finalmente, llegó la Copa Mundial de la FIFA a partir de este 11 de junio de 2026 con el duelo entre México y Sudáfrica. Pero antes la música y la fiesta serán protagonistas con la ceremonia de inauguración de este esperado evento.

Como es habitual habrá presencia de artistas de talla mundial que, en este caso, tendrá representación colombiana con Shakira y J Balvin, quienes al lado de otros latinos estarán presentes en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Inauguración Mundial 2026 // Foto: AFP

Inauguración Mundial 2026: ¿dónde ver EN VIVO, online y gratis?

A partir de las 11:00 de la mañana de este 11 de junio comenzará toda la cobertura en torno a esta ceremonia y los amantes del fútbol podrán ver EN VIVO, online y gratis la presentación con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, quienes tendrán a través del canal de YouTube.

Por otro lado, también seguir en vivo a través de los canales oficiales de Caracol Televisión:



YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams),

El portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos)

DITU (https://ditu.caracoltv.com/), además del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

¿A qué horas es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia comenzará al mediodía de este 11 de junio, con la transmisión en vivo por los canales mencionados. Pero la previa se prevé que arranque una hora antes, es decir, sobre las 11:00 de la mañana.



¿Quién va a cantar en la inauguración del Mundial? Colombia estará presente

No solo Shakira dirá presente en la ceremonia que dará inicio al mayor evento de fútbol del planeta, sino que a su lado estará J Balvin como parte de la fiesta. Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla completan el cartel que liderará la fiesta en el Azteca.

El show de estos artistas tendrá una duración aproximada de hora y media, en donde los asistentes vivirán el sabor latino. No obstante, hay que recordar que esta será la primera de tres ceremonias de inauguración que se llevarán a cabo para esta edición, pues en Estados Unidos y Canadá también habrá presencia de artistas de talla mundial para darle inicio a la competencia.