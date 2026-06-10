Boletas restantes para partidos de México se disparan en la reventa del Mundial 2026

El precio mínimo para acudir al partido inaugural entre México y Sudáfrica del Mundial de la FIFA el jueves, en el estadio Azteca, alcanza los 2.813 dólares (10 millones de pesos colombianos) en los principales portales de internet para la reventa en Estados Unidos, como Seatgeek, Vivid Seats o Stubhub. Éstos son agregados por Ticketdata y los precios están en constante evolución.

El segundo partido de la competición enfrenta a los otros dos componentes del Grupo A, Corea del Sur y República Checa, con un precio de entrada medio de 488 dólares (1.750.000 pesos), seis veces menos.

México vs. Portugal en partido amistoso en el Estadio Azteca. Foto: tomada de redes, @barrabrava_net en X.

Los otros partidos de El Tri o aparecen entre los más caros: 2.337 dólares, alrededor ocho millones de pesos, para el encuentro el 18 de junio contra Corea del Sur y 1.398 dólares, unos cinco millones de pesos para el duelo del 24 de junio contra República Checa.

De media, un partido de fase de grupos de México cuesta 2.182 dólares, una cifra cercan a los ocho millones de pesos colombianos, muy por encima de los 723 dólares de media (2,5 millones de pesos) para otros partidos de fases de grupos.



Por comparar, el precio de entrada medio para asistir a un partido de Estados Unidos, otro de los países anfitriones de la competición, está en 991 dólares (3,5 millones de pesos), y 1.105 (4 millones) para el partido más caro, contra Australia el 19 de junio.

Muy por debajo está Canadá, el tercer anfitrión, cuyos precios están entre los más bajos, con un precio medio de 574 dólares

(2 millones).

AFP Julio Cesar Aguilar/AFP

Publicidad

Asistir a un partido de México cuesta de media 6,6 veces más que apoyar a Nueva Zelanda, cuyo precio medio es de 327 dólares (1.100.000 pesos). Ciudad de México y Guadalajara son dos de las tres ciudades que albergan los partidos más caros de fase de grupos.

Monterrey, tercera ciudad mexicana que organiza partidos del Mundial, tiene precios más bajos. Los boletos más baratos cuestan de media unos 550 dólares (2 millones). Los cinco encuentros de fase de grupos que se disputarán en Santa Clara, California, son los más baratos, con un boleto de entrada medio de 316 dólares, cinco veces menos que en Ciudad de México.

A medida que se acerca el inicio del torneo, el precio aumenta: las tarifas para asistir al partido inaugural han aumentado un 29% en una semana. En un mes, la subida es incluso del 63%. El salario medio mensual en México era de 1.390 dólares en 2022, el más bajo de los 32 países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

