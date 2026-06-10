Mundial 2026 pondrá a prueba la infraestructura digital más exigente de la historia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará un récord por la cantidad de selecciones participantes y partidos programados. También representará uno de los mayores desafíos tecnológicos jamás enfrentados por la infraestructura digital global, debido al volumen de datos, conexiones y servicios que deberán mantenerse operativos de manera simultánea.

La advertencia fue realizada por la organización internacional International Computer Room Experts Association (ICREA), especializada en certificación y evaluación de centros de datos, que destaca que el éxito del torneo dependerá tanto de la infraestructura tecnológica como de los estadios y sistemas logísticos que recibirán a millones de aficionados.

Un Mundial más grande y más conectado

La edición de 2026 será la más extensa en la historia del campeonato. El torneo reunirá a 48 selecciones nacionales y contará con 104 encuentros distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Además, se proyecta una audiencia potencial superior a los 5.000 millones de espectadores alrededor del mundo.

Este escenario incrementará significativamente la demanda sobre plataformas digitales, servicios de transmisión en línea, aplicaciones móviles, redes sociales, sistemas de análisis deportivo y herramientas de comunicación en tiempo real. Cada interacción realizada por los aficionados generará una carga adicional para la infraestructura tecnológica que sostiene estos servicios.



Detrás de las transmisiones en vivo, las repeticiones instantáneas, los datos estadísticos y las experiencias digitales que acompañan los eventos deportivos, operan complejas redes de centros de datos, servicios en la nube y sistemas de telecomunicaciones que deben funcionar sin interrupciones durante las 24 horas del día.

La inteligencia artificial aumentará la demanda tecnológica

Uno de los factores que diferenciarán este Mundial de ediciones anteriores será el uso intensivo de inteligencia artificial en distintas áreas relacionadas con el deporte y la experiencia de los usuarios.

Las nuevas tecnologías permitirán realizar análisis de rendimiento en tiempo real, generar estadísticas automatizadas, procesar grandes volúmenes de video y ofrecer contenidos personalizados para los espectadores. Estas aplicaciones exigirán mayores capacidades de procesamiento, almacenamiento y transmisión de información.

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Como consecuencia, las organizaciones encargadas de operar la infraestructura digital deberán garantizar altos niveles de disponibilidad, redundancia operativa y ciberseguridad para responder a una demanda sin precedentes.

Centros de datos, protagonistas silenciosos

Aunque suelen permanecer fuera del foco mediático, los centros de datos serán una pieza fundamental para asegurar la continuidad de los servicios digitales durante el torneo. Desde el acceso a plataformas de streaming hasta el funcionamiento de aplicaciones deportivas y sistemas de monitoreo, gran parte de la experiencia de los aficionados dependerá de estas instalaciones.

ICREA señala que la resiliencia tecnológica se ha convertido en un componente estratégico para los grandes eventos globales, especialmente en un contexto donde la conectividad y los servicios digitales son esenciales para millones de personas.

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El reto energético también será determinante

El impacto del Mundial 2026 no se limitará a la capacidad tecnológica. La operación simultánea de estadios, aeropuertos, hoteles, centros de prensa, zonas de aficionados y plataformas digitales generará una demanda adicional de energía, climatización y conectividad.

Ante este panorama, la eficiencia energética aparece como uno de los principales desafíos para los operadores de infraestructura crítica. La necesidad de mantener servicios disponibles de forma permanente deberá equilibrarse con estrategias que reduzcan el consumo de recursos y mejoren la sostenibilidad de las operaciones.

Según la organización, las nuevas exigencias del mercado impulsan modelos de gestión que integran disponibilidad, seguridad y sostenibilidad como elementos complementarios para el desarrollo de infraestructuras digitales modernas.

Un legado tecnológico para las próximas décadas

Más allá del impacto deportivo, las inversiones asociadas al Mundial podrían acelerar la transformación digital en las ciudades anfitrionas. La modernización de redes de telecomunicaciones, centros de datos, sistemas energéticos y plataformas digitales dejaría capacidades instaladas que continuarían beneficiando a gobiernos, empresas y ciudadanos una vez finalizado el campeonato.

Para los expertos, el torneo servirá como una demostración de que los grandes eventos internacionales dependen cada vez más de ecosistemas tecnológicos robustos y resilientes. En un entorno donde la economía, las comunicaciones y el entretenimiento están profundamente conectados, la infraestructura digital se consolida como un componente tan estratégico como cualquier obra física.