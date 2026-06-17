James portará un parche especial ante Uzbekistán: solo pueden usarlo tres jugadores en el Mundial

La Selección Colombia, comandada por James Rodríguez, ya se alista para afrontar su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán, un duelo que sin duda será vital para el reacomodo en el Grupo K, especialmente tras el resultado del partido entre Portugal y RD Congo.

Muchos esperaban que Portugal tuviera un debut de ensueño frente a los africanos y, aunque así parecía tras el gol de Joao Neves al minuto 6, Congo dio la sorpresa al 45+5' con el empate anotado por Yoane Wissa.

Ahora el combinado 'Tricolor' tendrá la oportunidad de tomar ventaja en su zona si vence a Uzbekistán en su estreno, por lo que James será de vital importancia dentro del campo. Sin embargo, no es el único detalle que llamará la atención del '10' colombiano, ya que portará un parche que lo hará destacar frente al resto de jugadores.

¿De qué trata el parche que portará James Rodríguez en el Mundial?

La FIFA aprovechó esta edición para destacar a algunos de sus jugadores por medio de parches especiales. De hecho, debido a la ampliación de selecciones participantes, lanzará un distintivo que usarán quienes disputan su primer Mundial, un detalle atractivo para países que están haciendo historia, como Cabo Verde y RD Congo, que debutaron obteniendo resultados destacados frente a selecciones de tradición.

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Pero en el caso de James Rodríguez, lucirá un parche especial dorado que, junto a él, solamente podrán usar Harry Kane y Kylian Mbappé, debido a que fueron goleadores en anteriores ediciones de la Copa del Mundo. James fue goleador en Brasil 2014 con seis tantos, Kane también logró seis goles para ser el máximo anotador en Rusia 2018 y, finalmente, Mbappé fue goleador en Catar 2022 con ocho anotaciones.

FIFA estrenará nuevos parches para destacar a jugadores y selecciones

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La FIFA suele establecer parches que utilizan las selecciones en los Mundiales, los cuales incluyen el logo oficial del torneo. Sin embargo, para esta edición aparecerán nuevos distintivos que no todos podrán usar y que tampoco serán iguales, pues el objetivo es destacar tanto a jugadores como a selecciones, además de fortalecer el mercado de artículos coleccionables.

Las selecciones que ya fueron campeonas del mundo, como Argentina, Brasil, Alemania, España y Francia, llevarán un parche dorado que las identifica como campeonas mundiales. Entre los parches individuales estará el de debut, dedicado a los jugadores que disputan su primer partido mundialista, como Lamine Yamal o Erling Haaland, aunque será retirado después de su segundo encuentro.

Además, también habrá parches para reconocer la trayectoria y el legado de algunos futbolistas. Prueba de ello es el que portará el 'Dibu' Martínez, quien tendrá un distintivo especial por haber sido Guante de Oro en el Mundial pasado, entre otros reconocimientos obtenidos en anteriores ediciones.

Finalmente, estará el parche de Leyenda, que será otorgado a quienes hayan disputado cinco o más Mundiales en su carrera, destacando figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el mexicano 'Memo' Ochoa.

La intención de la FIFA es seguir prácticas utilizadas en el béisbol y emplear estos parches conmemorativos, autenticarlos, firmarlos por los jugadores y posteriormente integrarlos a tarjetas coleccionables producidas por compañías especializadas, las cuales se venden y subastan por miles de dólares, convirtiéndose en una nueva fuente de ingresos alrededor de las figuras mundialistas.

