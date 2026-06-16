En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Más de 106.000 colombianos han viajado a EEUU, México y Canadá para seguir el Mundial

Más de 106.000 colombianos han viajado a EEUU, México y Canadá para seguir el Mundial

Uno de cada cuatro colombianos que viajó a los países sede eligió México, donde se disputan 13 partidos distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Hinchas colombianos en el Mundial.jpg
Hinchas colombianos en el Mundial //
Foto: AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

A pocas horas del debut de la Selección Colombia en el Mundial, miles de colombianos están viajando a los tres países en los que se va a celebrar este torneo. Según cifras de Migración, 106.904 connacionales han salido del país con destino a Estados Unidos, México y Canadá, en medio de una fuerte movilización impulsada por el evento deportivo.

Los datos muestran que Estados Unidos sigue siendo el principal destino, con 73.819 viajeros colombianos, seguido de México, que recibió 27.688 personas, y Canadá, con 5.397. De acuerdo con el análisis realizado por el Centro Conjunto de Análisis Migratorio, uno de cada cuatro colombianos que viajó a los países sede eligió México, donde se disputan 13 partidos distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Hinchas colombianos en el Mundial
Hinchas colombianos en el Mundial //
Foto: AFP

En el caso de la Selección Colombia, tiene programados tres encuentros en la fase de grupos: frente a Uzbekistán el 17 de junio, contra República Democrática del Congo el 23 de junio y ante Portugal el 27 de junio. De esos compromisos, al menos el debut frente a Uzbekistán se disputa en territorio mexicano, en el Estadio Ciudad de México.

El movimiento de pasajeros se aceleró con el paso de los días. La segunda semana de junio registró un aumento del 14 % en comparación con la primera, mientras que entre el 12 y el 14 de junio se concentró cerca de la mitad de las salidas reportadas. El domingo 14 de junio fue la jornada con mayor flujo migratorio, al registrar 13.316 movimientos internacionales.

Aunque muchos viajeros aprovecharon la temporada de vacaciones de mitad de año para hacer turismo, el Mundial fue señalado como una de las principales razones de viaje, especialmente entre quienes se dirigieron a México. El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, lideró la salida de pasajeros internacionales, seguido por las terminales aéreas de Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Copa Mundial de la FIFA

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad