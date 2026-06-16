Más de 106.000 colombianos han viajado a EEUU, México y Canadá para seguir el Mundial

A pocas horas del debut de la Selección Colombia en el Mundial, miles de colombianos están viajando a los tres países en los que se va a celebrar este torneo. Según cifras de Migración, 106.904 connacionales han salido del país con destino a Estados Unidos, México y Canadá, en medio de una fuerte movilización impulsada por el evento deportivo.

Los datos muestran que Estados Unidos sigue siendo el principal destino, con 73.819 viajeros colombianos, seguido de México, que recibió 27.688 personas, y Canadá, con 5.397. De acuerdo con el análisis realizado por el Centro Conjunto de Análisis Migratorio, uno de cada cuatro colombianos que viajó a los países sede eligió México, donde se disputan 13 partidos distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Hinchas colombianos en el Mundial // Foto: AFP

En el caso de la Selección Colombia, tiene programados tres encuentros en la fase de grupos: frente a Uzbekistán el 17 de junio, contra República Democrática del Congo el 23 de junio y ante Portugal el 27 de junio. De esos compromisos, al menos el debut frente a Uzbekistán se disputa en territorio mexicano, en el Estadio Ciudad de México.

El movimiento de pasajeros se aceleró con el paso de los días. La segunda semana de junio registró un aumento del 14 % en comparación con la primera, mientras que entre el 12 y el 14 de junio se concentró cerca de la mitad de las salidas reportadas. El domingo 14 de junio fue la jornada con mayor flujo migratorio, al registrar 13.316 movimientos internacionales.



Aunque muchos viajeros aprovecharon la temporada de vacaciones de mitad de año para hacer turismo, el Mundial fue señalado como una de las principales razones de viaje, especialmente entre quienes se dirigieron a México. El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, lideró la salida de pasajeros internacionales, seguido por las terminales aéreas de Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla.