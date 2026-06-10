Mundial 2026 en Blu Radio: estos son los partidos que podrá ver EN VIVO y online

Arranca el Mundial 2026 y durante varias semanas todo el planeta respirará fútbol mientras se conoce a la selección que ocupará la corona que, por ahora, le pertenece a la selección de Argentina de Lionel Messi, o si alguna dará la sorpresa en esta edición.

Por otro lado, esta edición tendrá un toque especial y será que los hinchas podrán vivir el Mundial EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio en varios partidos de la fase de grupos, además de las fases de eliminación directa, por eso, conozca toda la programación que habrá para esta competencia.

Mundial de la FIFA // Foto: AFP

Lista de partidos del Mundial en Blu Radio EN VIVO y online

Jueves, 11 de junio



México vs. Sudáfrica a las 2:00 de la tarde.

Corea del Sur vs. Checoeslovaquia a las 9:00 de la noche.

Viernes, 12 de junio



Canadá vs. Bosnia a las 2:00 de la tarde.

Estados Unidos vs. Paraguay a las 8:00 de la tarde.

Sábado, 13 de junio



Brasil vs. Marruecos a las 5:00 de la tarde.

Domingo, 14 de junio



Países Bajos vs. Japón a las 3:00 de la tarde.

Lunes, 15 de junio



España vs. Cabo Verde a las 11:00 de la mañana.

Martes, 16 de junio



Argentina vs. Argelia a las 8:00 de la noche.

Miércoles, 17 de junio



Uzbekistán vs. Colombia a las 9:00 de la noche.

Jueves, 18 de junio



Suiza vs. Bosnia a las 2:00 de la tarde.

Viernes, 19 de junio



Escocia vs. Marruecos a las 5:00 de la tarde.

Sábado, 20 de junio



Alemania vs. Costa de Marfil a las 3:00 de la tarde.

Domingo, 21 de junio



Uruguay vs. Cabo Verde a las 5:00 de la tarde.

Lunes, 22 de junio



Argentina vs. Austria al mediodía.

Martes, 23 de junio



Colombia vs. República del Congo a las 9:00 de la noche.

Miércoles, 24 de junio



Escocia vs. Brasil a las 5:00 de la tarde.

Jueves, 25 de junio



Ecuador vs. Alemania a las 3:00 de la tarde.

Viernes, 26 de junio



Uruguay vs. España a las 7:00 de la noche.

Sábado, 27 de junio



Colombia vs. Portugal a las 6:30 de la noche.

¿Y los partidos de eliminación directa?

A partir de los dieciseisavos de final la cosa cambia y es que, afortunadamente, el equipo de Blog Deportivo contará con todos los partidos hasta la final, por ende, podrá ver la definición EN VIVO, online y gratis con Blu Radio.