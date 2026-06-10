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Mundial 2026 en Blu Radio: estos son los partidos que podrá ver EN VIVO y online

En Norteamérica serán 48 países bucando el trofeo más importante del mundo del fútbol, en donde estará presente la Selección Colombia y podrá ver todo en Blu Radio.

Sorteo del Mundial 2026 //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Arranca el Mundial 2026 y durante varias semanas todo el planeta respirará fútbol mientras se conoce a la selección que ocupará la corona que, por ahora, le pertenece a la selección de Argentina de Lionel Messi, o si alguna dará la sorpresa en esta edición.

Por otro lado, esta edición tendrá un toque especial y será que los hinchas podrán vivir el Mundial EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio en varios partidos de la fase de grupos, además de las fases de eliminación directa, por eso, conozca toda la programación que habrá para esta competencia.

Trofeo del Mundial 2026
Mundial de la FIFA //
Foto: AFP

Lista de partidos del Mundial en Blu Radio EN VIVO y online

Jueves, 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica a las 2:00 de la tarde.
  • Corea del Sur vs. Checoeslovaquia a las 9:00 de la noche.

Viernes, 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia a las 2:00 de la tarde.
  • Estados Unidos vs. Paraguay a las 8:00 de la tarde.

Sábado, 13 de junio

  • Brasil vs. Marruecos a las 5:00 de la tarde.

Domingo, 14 de junio

  • Países Bajos vs. Japón a las 3:00 de la tarde.

Lunes, 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde a las 11:00 de la mañana.

Martes, 16 de junio

  • Argentina vs. Argelia a las 8:00 de la noche.

Miércoles, 17 de junio

  • Uzbekistán vs. Colombia a las 9:00 de la noche.

Jueves, 18 de junio

  • Suiza vs. Bosnia a las 2:00 de la tarde.

Viernes, 19 de junio

  • Escocia vs. Marruecos a las 5:00 de la tarde.

Sábado, 20 de junio

  • Alemania vs. Costa de Marfil a las 3:00 de la tarde.

Domingo, 21 de junio

  • Uruguay vs. Cabo Verde a las 5:00 de la tarde.

Lunes, 22 de junio

  • Argentina vs. Austria al mediodía.

Martes, 23 de junio

  • Colombia vs. República del Congo a las 9:00 de la noche.

Miércoles, 24 de junio

  • Escocia vs. Brasil a las 5:00 de la tarde.

Jueves, 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania a las 3:00 de la tarde.

Viernes, 26 de junio

  • Uruguay vs. España a las 7:00 de la noche.

Sábado, 27 de junio

  • Colombia vs. Portugal a las 6:30 de la noche.

¿Y los partidos de eliminación directa?

A partir de los dieciseisavos de final la cosa cambia y es que, afortunadamente, el equipo de Blog Deportivo contará con todos los partidos hasta la final, por ende, podrá ver la definición EN VIVO, online y gratis con Blu Radio.

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