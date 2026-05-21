Néstor Lorenzo tomó decisión con Durán en la convocatoria para el Mundial

A la concentración de la Selección Colombia han ido llegando los llamados por Néstor Lorenzo para enfrentar la Copa Mundial de la FIFA 2026, al igual que otros futbolistas que han llegado a Medellín a la espera de recibir la invitación formal del argentino a sumarse a la sede de Atlético Nacional con el resto del equipo, entre esos, el delantero Jhon Jáder Durán.

El delantero del Zenit de Rusia llegó a la ciudad de Medellín a la espera de que Lorenzo le invite a la sede de Atlético Nacional para unirse a la Selección Colombia, quien, en redes sociales, ha mostrado que se encuentra entrenando para estar al 100 % en caso de la oportunidad, sin embargo, el técnico ya tomó una decisión.

¿Durán irá al Mundial de la Selección Colombia?

Inicialmente, no. De acuerdo con el periodista Julián Capera, de Gol Caracol y Blu Radio, el delantero llegó por su cuenta a Medellín tras ser incluido en la prelista de 55 jugadores que hizo Lorenzo hace pocos días en la sede de la FCF en Bogotá, sin embargo, la invitación a la concentración en la sede de Atlético Nacional nunca llegó.

Lorenzo habría tomado la decisión de no incluirlo en la lista final y por eso la invitación, además de que por el momento no llegará a sus manos, pese al deseo del futbolista y su entorno para hacer parte de los 26 que viajarán a territorio norteamericano en la primera semana de junio.



El irregular año de Durán

Ni el rendimiento ni su entorno favorecen una convocatoria del delantero para el Mundial, de hecho, ha pasado por cuatro equipos en tan solo un año y ha sumado pocos minutos, además que medios locales en Turquía y Rusia lo han acusado de problemático por lo que no ha sido tenido en cuenta. Por otro lado, la última vez que estuvo en la Tricolo estuvo envuelto en la polémica de una supuesta pelea en el camerino, que muchos jugadores desmintieron.