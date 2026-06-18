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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Petro reacciona a victoria de la Selección en el Mundial: "Adelante Colombia"

Petro reacciona a victoria de la Selección en el Mundial: "Adelante Colombia"

Con el resultado, Colombia quedó líder de grupo con tres puntos, dos encima de Portugal y el Congo, y tres más que Uzbekistán.

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Gustavo Petro
Foto: Presidencia de la República
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

El presidente colombiano, Gustavo Petro, felicitó este miércoles a la selección cafetera por vencer 1-3 a Uzbekistán en su debut en el Grupo K del Mundial, un partido disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

"Felicito a la selección de fútbol por su triunfo en México frente a Uzbekistán. Adelante Colombia", escribió el mandatario en la red social X.

Petro reacciona a victoria de la Selección en el Mundial.jpg

En la capital mexicana, en el Estadio Azteca repleto de colombianos que hicieron sentir locales a los cafeteros, el lateral Daniel Muñoz, el extremo Luis Díaz y el volante Jáminton Campaz convirtieron para el equipo de Néstor Lorenzo, en tanto que el atacante Abbosbek Fayzullaev descontó por los uzbekos.

Con el resultado, Colombia quedó líder de grupo con tres puntos, dos encima de Portugal y el Congo, y tres más que Uzbekistán.

En la segunda jornada, el próximo 23 de junio, Colombia enfrentará al Congo en Guadalajara, en tanto que Uzbekistán retará a Portugal en Houston.

Colombia en México.jpg
Colombia en México ///
Foto: AFP

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