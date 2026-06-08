¿Por qué hay protestas en Ciudad de México de cara al inicio del Mundial 2026?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la inauguración de la Copa Mundial de fútbol 2026 se realizará "en paz y tranquila" y sostuvo que su Gobierno no responderá con "represión" ante eventuales provocaciones durante las movilizaciones que se han anunciado en la capital del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que las autoridades federales trabajan para que haya el desarrollo normal de los actos relacionados con el torneo y llamó a esperar la evolución de las protestas en los próximos días.

"También vamos a garantizar al mismo tiempo que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien en paz y tranquila", aseveró.

Las declaraciones se producen mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene movilizaciones y un plantón en el centro de Ciudad de México en demanda de mejoras salariales, pensiones y condiciones laborales.



Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este jueves las casetas de cobro de algunas autopistas en el centro y sur de México, con lo que permitieron el libre tránsito de vehículos en ambos sentidos, como parte de sus movilizaciones para exigir mejoras laborales.

Foto: AFP

Los docentes, que exigen la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y atender demandas pendientes relacionadas con la reforma educativa impulsada durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), continuaron así con su jornada de protestas que iniciaron el lunes como parte de un paro nacional.

Sheinbaum sostuvo que existen sectores que buscan generar confrontaciones con las autoridades y proyectar internacionalmente una imagen de represión por parte del Gobierno mexicano.

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"Hay grupos que nos quieren provocar. Y no necesariamente son de maestros. O sea que lo que buscan es que haya represión (...) Lo que están buscando es que antes de la inauguración del mundial, la nota internacional sea que el gobierno de México reprime a maestros", agregó.

Ante esta posición, Marcelino Rodarte Hernández, dirigente de la sección 58 del CNTE en el estado de Zacatecas, señaló que en la Asamblea Nacional Representativa (ANR) del sindicato analizarán el documento para emitir una postura y definirán sus acciones para los próximos días.

"No hay una comunicación respecto a ese documento por medio de los canales y las instancias de nuestra Coordinadora, es mediático, lo hemos leído pero no es directo y no es en este momento como podremos dar un posicionamiento al respecto", dijo el dirigente magisterial.